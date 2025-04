Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Karsten Wildberger

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Karsten Wildberger:

"Staatsdiener aller Art müssen möglichst eigenverantwortlich im Sinne von Bürgern wie Betrieben entscheiden, ohne Angst vor Maßregelung, ohne Vorschriften-Dickicht und ohne vorher meilenlange Dienstwege wegen Nichtigkeiten zu beschreiten. Obwohl es hierfür durchaus positive bürgernahe Beispiele gibt, die mitunter leider erstickt werden, so begrüßenswert ist der neue Anstoß von außen, der hoffentlich der Verwaltung neues Leben einhaucht und dann auch auf die Länder ausstrahlt. (.) Gut, dass jetzt echte internationale Wirtschaftserfahrung an wichtiger Stelle in das Kabinett fließt - nicht nur solche aus Staatskonzernen und von solchen, die ihre Position in der Wirtschaft im Grunde ihrem früheren politischen Amt verdanken. (.) [Karsten Wildberger] hat eine Herkulesaufgabe europäischer Dimension vor sich."/yyzz/DP/nas