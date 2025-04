Ukraine: Zwölfjährige bei russischem Drohnenangriff getötet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Weitgehend neu)

Kiew (Reuters) - Bei neuen russischen Drohnenangriffen auf die Ukraine ist ein zwölfjähriges Mädchen getötet worden.

Eine Drohne habe in der Nacht ein Wohngebäude im Bezirk Samariwskyj in der zentralen Region Dnipropetrowsk getroffen, teilten die Behörden am Dienstag mit. Anwohner zogen das Mädchen demnach aus den Trümmern, doch es starb auf dem Weg ins Krankenhaus. In der Hauptstadt Kiew wurden zudem drei Menschen verletzt.

"Die russische Armee hat erneut massiv Drohnen in die Region geschickt", erklärte der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Serhij Lysak, auf Telegram. Ein sechsjähriges Mädchen und zwei Erwachsene seien bei dem Angriff verletzt worden. In der Stadt Nikopol, ebenfalls in der Region Dnipropetrowsk, wurde laut einem lokalen Beamten eine 47-jährige Frau verletzt. Die Luftwaffe habe sieben Drohnen über der Region abgeschossen, fügte Lysak hinzu.

Insgesamt griff Russland nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in der Nacht mit 100 Drohnen an. Luftwaffeneinheiten schossen 37 davon ab. In Kiews nordöstlichem Bezirk Desnianskyi wurden die Rettungsdienste alarmiert, nachdem Trümmer einer zerstörten Drohne einen Brand in einer Freizeiteinrichtung ausgelöst hatten, erklärte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Der Leiter der Kiewer Militärverwaltung, Timur Tkatschenko, sagte, die Luftabwehrsysteme seien kurz vor 01.00 Uhr Ortszeit aktiviert worden. Später berichtete die Militärverwaltung Kiews, dass drei Menschen medizinische Hilfe gesucht hätten. Reuters-Reporter hörten eine Reihe von Explosionen in der Stadt.

RUSSLAND: HABEN 91 UKRAINISCHE DROHNEN ZERSTÖRT

Von russischer Seite gab es keine Stellungnahme zu den Angriffen. Die Regierung in Moskau bestreitet, gezielt zivile Ziele anzugreifen. Vergangene Woche hatte Russland die ukrainische Hauptstadt mit Raketen und Drohnen beschossen, 13 Menschen wurden dabei getötet. US-Präsident Donald Trump, der sich zuvor einem Abkommen für eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg näher wähnte, hatte Russland daraufhin scharf kritisiert.

In der russischen Grenzregion Belgorod wurden bei einem ukrainischen Drohnenangriff nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Menschen getötet. Ein Auto auf einer Autobahn sei getroffen worden, teilte Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow mit. Drei weitere Menschen seien verletzt worden. Das russische Militär schoss laut dem Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht zu Dienstag insgesamt 91 ukrainische Drohnen ab. Davon seien allein 40 Drohnen über der an die Ukraine grenzenden Region Kursk zerstört worden. Zwei Drohnen seien über der Region Moskau abgefangen worden, die übrigen über west- und südrussischen Regionen sowie über der annektierten Halbinsel Krim. Weitere Angaben zu Opfern oder Schäden machte das Ministerium zunächst nicht.

(Bericht von Valentyn Ogirenko; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)