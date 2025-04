VERMISCHTES: EU-Kommission: Wollen aus Stromausfall Lehren ziehen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission will Lehren aus dem großflächigen Stromausfall in Spanien und Portugal ziehen. "Wir untersuchen sehr genau, was die Gründe waren, wie gut wir vorbereitet waren und welche Lehren aus einem solchen Vorfall gezogen werden können", sagte eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel. "Wir werden versuchen, solche Situationen zu verhindern, und wir werden versuchen, Maßnahmen zu ergreifen, um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden."

Das Thema werde verschiedene Akteure in den nächsten Tagen und Wochen mit Sicherheit beschäftigen, hieß es weiter. Wenn es so weit sei, wolle die Kommission die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen und - wenn erforderlich - notwendige Maßnahmen ergreifen. Zu Wochenbeginn hatte ein beispielloser Stromausfall weite Teile der Iberischen Halbinsel lahmgelegt./rdz/DP/mis