EQS-News: BOOSTER Precision Components GmbH veröffentlicht geprüften Konzernabschluss 2024

EQS-News: BOOSTER Precision Components GmbH / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

BOOSTER Precision Components GmbH veröffentlicht geprüften Konzernabschluss 2024



30.04.2025 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BOOSTER Precision Components GmbH veröffentlicht geprüften Konzernabschluss 2024

Umsatz in Höhe von 169,3 Mio. EUR um 7,8 % unter dem Vorjahr

EBITDA bei 13,3 Mio. EUR gegenüber 21,2 Mio. EUR in 2023 (EBITDA bereinigt um Einmalkosten für die Folgeemission der Anleihe und sonstige außerordentliche Belastungen: 16,1 Mio. EUR)

Diszipliniertes Working Capital Management führte zu einer deutlichen Stärkung des operativen Cashflows

Nachhaltiger Fokus auf finanzieller Stabilität durch optimiertes Kostenmanagement

Ausblick 2025: Umsatz auf Vorjahresniveau und EBITDA-Steigerung um mehr als 20 % erwartet

Frankfurt a. M., 30. April 2025 – Die BOOSTER Precision Components GmbH (Anleihe; ISIN NO0012713520) hat heute ihren geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht.

Im Geschäftsjahr 2024 verzeichnete BOOSTER einen Umsatzrückgang von 7,8 % auf 169,3 Mio. EUR (2023: 183,6 Mio. EUR). Diese Entwicklung reflektiert die anhaltende Schwäche des Automobilsektors.

Das EBITDA des Unternehmens sank infolge eines ungünstigen Produktmixes um 37,7 % auf 13,3 Mio. EUR gegenüber 21,2 Mio. EUR im Vorjahr. Bereinigt um die einmaligen Kosten in Höhe von 0,6 Mio. EUR für die Folgeemission der Anleihe im Mai 2024 sowie sonstige außerordentliche Belastungen lag das EBITDA bei 16,1 Mio. EUR, was einem Rückgang von 24,1 % entspricht. Das EBIT verringerte sich auf 4,6 Mio. EUR (2023: 12,5 Mio. EUR). Das Konzernergebnis fiel mit -5,0 Mio. EUR negativ aus, verglichen mit 1,1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Bilanzsumme der BOOSTER-Gruppe belief sich zum 31. Dezember 2024 auf 108,9 Mio. EUR (31. Dezember 2023: 114,8 Mio. EUR), was einem Rückgang um 5,1 % entspricht. Das Anlagevermögen sank um 3,2 % auf 42,0 Mio. EUR (31. Dezember 2023: 43,4 Mio. EUR), während das Umlaufvermögen um 5,2 % auf 66,3 Mio. EUR (31. Dezember 2023: 69,9 Mio. EUR) zurückging. Der Rückgang der Vorräte sowie der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte spiegelt sowohl das geringere Umsatzvolumen als auch die Maßnahmen zur Optimierung des Working Capital im Berichtszeitraum wider. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente stiegen um 2,4 Mio. EUR auf 13,6 Mio. EUR.

Das Eigenkapital wurde durch das negative Konzernergebnis erheblich belastet, was zu einem Rückgang von 45,0 % auf 8,1 Mio. EUR zum 31. Dezember 2024 führte (31. Dezember 2023: 14,8 Mio. EUR). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und die Anleiheverbindlichkeiten beliefen sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 59,3 Mio. EUR (31. Dezember 2023: 62,0 Mio. EUR), ein Rückgang um 2,7 Mio. EUR. Die Anleihe war zum 31. Dezember 2024 mit 46,5 Mio. EUR zuzüglich 0,5 Mio. EUR kapitalisierter Zinsen bilanziert. Die Veränderung im Jahresverlauf resultierte aus der Aufstockung der Anleihe um 18,0 Mio. EUR zur Refinanzierung von Investitionskrediten in Höhe von 19,0 Mio. EUR (einschließlich endfälliger Zinsen in Höhe von 4,0 Mio. EUR) sowie einer planmäßigen Tilgung von 5,0 Mio. EUR.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte sich deutlich und belief sich auf 19,5 Mio. EUR (2023: 7,2 Mio. EUR). Die disziplinierten Bemühungen zur Optimierung des Working Capital waren ein wesentlicher Treiber dieser positiven Entwicklung, während sich der Konzernverlust negativ darauf auswirkte.

Ausblick 2025

Das Geschäftsumfeld für die Automobilindustrie bleibt auch im Jahr 2025 herausfordernd, bedingt durch anhaltende geopolitische Spannungen und makroökonomische Unsicherheiten. Insbesondere die neu eingeführten US-Handelszölle könnten zusätzliche wirtschaftliche Risiken bergen, deren Auswirkungen derzeit kaum absehbar sind.

In Anbetracht der aktuellen Geschäftsentwicklung erwartet das Management dennoch eine Stabilisierung der Nachfrage und geht davon aus, dass die im vergangenen Jahr eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen weiterhin Wirkung entfalten. Das Management geht davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr stabil bleibt (2024: 169,3 Mio. EUR) und das EBITDA im Jahr 2025 um mehr als 20 % steigt (2024 EBITDA: 13,3 Mio. EUR).

Der Konzerngeschäftsbericht der BOOSTER Precision Components GmbH für das Geschäftsjahr 2024 ist unter https://booster-precision.com/en/investor-relations/financial-reports.html abrufbar.

Kontakt

BOOSTER Precision Components GmbH

Industriepark Brundorf 4

28790 Schwanewede

T +49 4795-95610

mail@booster-precision.com

BOOSTER Gruppe

Die BOOSTER Gruppe ist ein internationaler Zulieferer, der sich auf die Produktion und den Vertrieb von hochpräzisen Metallteilen spezialisiert hat. Die BOOSTER Gruppe umfasst neun Gesellschaften in fünf Ländern mit Produktionsstätten in China, Deutschland, Mexiko und zwei Standorten in der Slowakei. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der BOOSTER Gruppe liegt derzeit auf Komponenten für Turbolader, die vor allem im Automobilbereich eingesetzt werden. Im Rahmen der Strategie zur Geschäftserweiterung wird das Produktportfolio sukzessive um Produkte für Anwendungen im Bereich E-Mobility, Fuel Cell und Industry ausgebaut. Die BOOSTER Precision Components GmbH ist die Holdinggesellschaft der BOOSTER Gruppe und erbringt Management-, Beratungs- und Serviceleistungen für ihre in- und ausländischen Tochtergesellschaften.

www.booster-precision.com

30.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2128060 30.04.2025 CET/CEST