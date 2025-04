EQS-News: Hauptversammlung von GEA beschließt Dividendenerhöhung und Wiederwahl von drei Mitgliedern des Aufsichtsrats

EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung von GEA beschließt Dividendenerhöhung und Wiederwahl von drei Mitgliedern des Aufsichtsrats (News mit Zusatzmaterial)



30.04.2025 / 14:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG



Düsseldorf, 30. April 2025

Hauptversammlung von GEA beschließt Dividendenerhöhung und Wiederwahl von drei Mitgliedern des Aufsichtsrats

Die Aktionärinnen und Aktionäre der GEA Group AG haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung allen Vorschlägen von Aufsichtsrat und Vorstand mit großer Mehrheit zugestimmt. Unter anderem bestätigte die Hauptversammlung Herrn Dr. Jürgen Fleischer, Frau Prof. Dr. Annette G. Köhler sowie Frau Holly Lei als Aufsichtsratsmitglieder. Alle drei wurden für eine Amtszeit von vier weiteren Jahren gewählt.

Darüber hinaus wurde, auf gemeinsamen Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand, für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Erhöhung der Dividende von 1,00 Euro auf 1,15 Euro je Aktie beschlossen. Dies entspricht der neuen Dividendenpolitik von GEA, die erstmalig auf dem Kapitalmarkttag im Oktober 2024 vorgestellt wurde und eine Ausschüttungsquote von etwa 50% des Konzernergebnisses vorsieht.

Die Aktionäre bestätigten zudem das bestehende Vergütungssystem für den Vorstand, das zuvor durch den Präsidial- und Nachhaltigkeitsausschuss des Aufsichtsrats sowie diesen selbst eingehend überprüft wurde. Das System setzt insbesondere starke Akzente bei Leistungskriterien zur nachhaltigen und langfristig orientierten Unternehmensführung.

In seiner Rede blickte CEO Stefan Klebert auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 für GEA zurück: „Wir haben Kurs gehalten und Stärke bewiesen. Es gelang uns, sowohl den Auftragseingang als auch den Umsatz zu steigern und unsere Profitabilität deutlich zu verbessern." Er hob zudem die vorzeitige Erreichung der Mission 26-Finanzziele als „herausragende Leistung" sowie die Einführung eines modernen Produktdesigns hervor: „Das neue Produktdesign macht die Innovationskraft und den Qualitätsanspruch unserer Maschinen noch sichtbarer."

Die Abstimmungsergebnisse und alle weiteren relevanten Dokumente zur Hauptversammlung sind unter der folgenden Adresse online abrufbar verfügbar: GEA Hauptversammlung 2025

Media Relations

Matthias Schnettler

Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf

Telefon +49 162 34 63 734

matthias.schnettler@gea.com

Über GEA

GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. So wird beispielsweise jeder zweite Pharmaseparator für essenzielle Gesundheitsprodukte wie Impfstoffe oder neuartige Biopharmazeutika von GEA hergestellt. Im Lebensmittelbereich wird jede vierte Nudelpackung oder jedes dritte Hähnchen-Nugget mit Technologie von GEA verarbeitet. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2024 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: „Engineering for a better world“.

GEA ist im deutschen MDAX und im europäischen STOXX® Europe 600 Index notiert und ist darüber hinaus Bestandteil der führenden Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow Jones Best-in-Class World und Best-in-Class Europe.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.

Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr@gea.com

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Bild_Image_2025.04.30_GEA CEO Stefan Klebert_Hauptversammlung_AGM_2025

Datei:

PDF_2025.04.30_GEA AGM 2025_Deutsch

30.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2128046 30.04.2025 CET/CEST