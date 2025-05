Trump-Zölle belasten US-Medienaktien - Vor allem Netflix

Die Aussicht auf womöglich hohe US-Zölle auf importierte Filme hat am Montag im vorbörslichen New Yorker Handel Medienwerte belastet. Auf der Plattform Truth Social kündigte US-Präsident Donald Trump an, das Handelsministerium sofort zu ermächtigen, einen Zoll in Höhe von 100 Prozent auf alle im Ausland produzierten Filme zu erheben, die in den USA gezeigt werden. Er polterte dabei gegen angebliche Anreize anderer Länder für Filmproduzenten, die der US-Filmindustrie angeblich schadeten. Es blieb zunächst unklar, welche Medien betroffen sein sollen und auf welcher Grundlage die Abgaben kalkuliert werden.

Vor allem bei den Netflix-Aktien zeichnet sich ein Abschlag von 5,4 Prozent ab, womit sie auf ihrer Rekordrally einen Rückschlag erleben dürften. Im April hatte der Kurs des Streaming-Anbieters erstmals die 1.100-Dollar-Marke überschritten und am vergangenen Freitag mit 1.159 Dollar eine Bestmarke aufgestellt.