Aktien New York Schluss: Moderate Kursgewinne - Powell-Aussagen stützen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch letztlich positiv auf Neuigkeiten nach der Sitzung der US-Notenbank Fed reagiert. Die Währungshüter ließen die Leitzinsen zwar wie erwartet unverändert, für gute Stimmung unter den Anlegern sorgten aber einige begleitende Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell. Zwischenzeitlich hatte die Aussage von US-Präsident Donald Trump, dass die hohen US-Zölle auf Warenimporte aus China nicht vor den in Aussicht gestellten Gesprächen zwischen Vertretern beider Länder gesenkt werden, zu sinkenden Kursen geführt.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,70 Prozent bei 41.113,97 Punkten, nachdem er in Reaktion auf die Trump-Meldung kurzzeitig ins Minus gerutscht war. Der marktbreite S&P 500 gewann am Ende 0,43 Prozent auf 5.631,28 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,39 Prozent auf 19.867,97 Punkte nach oben./edh/he