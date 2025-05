EQS-News: Branicks Group AG: Starkes Vermietungsgeschäft und deutlicher Schuldenabbau im ersten Quartal

EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Sonstiges

Branicks Group AG: Starkes Vermietungsgeschäft und deutlicher Schuldenabbau im ersten Quartal



08.05.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Branicks Group AG: Starkes Vermietungsgeschäft und deutlicher Schuldenabbau im ersten Quartal

Frankfurt am Main, 08. Mai 2025

Presseinformation der Branicks Group AG

Branicks Group AG: Starkes Vermietungsgeschäft und deutlicher Schuldenabbau im ersten Quartal

78.900 qm Gesamtvermietungsleistung im ersten Quartal

Rückzahlung von 115 Mio. Euro Schuldscheindarlehen seit Jahresbeginn

Bei strategischer Agenda voll auf Kurs

Prognose 2025 bestätigt

Frankfurt, 08.05.2025 – Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, hat im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2025 die operative Weiterentwicklung und ihren finanziellen Konsolidierungskurs konsequent fortgesetzt.

In den beiden großen Asset-Klassen Logistik und Büro hat sich das Vermietungsgeschäft mit einer dynamischen Vermietungsleistung im ersten Quartal 2025 erfolgreich entwickelt. Insgesamt lag die Vermietungsleistung im ersten Quartal bei 78.900 qm, davon entfielen 36.700 qm auf die Neuvermietung und 42.200 qm auf die Erneuerung bestehender Kontrakte.

Zudem hat Branicks mit der Rückzahlung von 115 Mio. Euro der in 2025 fälligen Schuldscheindarlehen einen nächsten großen Konsolidierungsschritt getan. Zusätzlich wurden im ersten Quartal Bankschulden zurückgeführt und die fälligen Immobilienfinanzierungen refinanziert. Branicks hat damit nach der bereits 2024 erfolgten vollständigen Rückzahlung der Brückenfinanzierung für den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der VIB Vermögen AG die finanzielle Konsolidierung im ersten Quartal 2025 nahtlos fortgesetzt und beabsichtigt, auch die verbleibenden, 2025 fälligen Schuldscheindarlehen plan- und fristgerecht zurückzuzahlen.

Die Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG, Sonja Wärntges, kommentiert:

„Wir sind erfolgreich in das Geschäftsjahr 2025 gestartet und mit unserer finanziellen Konsolidierung und operativen Performance verlässlich auf Kurs. Was wir uns vorgenommen haben, setzen wir 2025 und darüber hinaus Schritt für Schritt um.“

Meilensteine zum 31. März 2025

Die Assets under Management als Summe aus Bestandsportfolio und von Branicks betreuten Assets im Rahmen des Institutional Business lagen zum Stichtag 31. März 2025 bei 11,2 Mrd. Euro (nach 11,6 Mrd. Euro zum 31.12.2024 und 13,1 Mrd. Euro zum 31.03.2024).

In der weiterhin von Unsicherheiten geprägten globalen Lage und einem makroökonomisch fordernden Binnenklima hat die Branicks Group AG im ersten Quartal 2025 ein gegenüber Vorjahr deutlich gesteigertes FFO I-Ergebnis (nach Minderheiten, vor Steuern) von 11,4 Mio. Euro (Q1 2024: 9,0 Mio. Euro) erzielt.

Vermietungsleistung – Like-for-like-Mietwachstum

Die Vermietungsteams von Branicks haben im ersten Quartal 2025 eine Vermietungsleistung von 78.900 qm erreicht, was einer annualisierten Miete von 10,3 Mio. Euro entspricht. Die annualisierten Mieteinnahmen aus dem Eigenbestand haben sich zum Stichtag 31. März 2025 like-for-like um 0,1% erhöht, im Institutional Business konnten die like-for-like-Mieteinnahmen um 0,6% gesteigert werden. Insgesamt lag das Like-for-like-Wachstum der Mieteinnahmen damit bei 0,5% (31.03.2024: +4,6%).

Rückgang der OPEX

Die operativen Kosten des Konzerns lagen im ersten Quartal 2025 mit 13,8 Mio. Euro um rd. 11,5% unter Vorjahr (Q1 2024: 15,6 Mio. Euro).

Unverändert hohe Green-Building-Quote

Die Green-Building-Quote im Commercial Portfolio ist mit 52,9% konstant geblieben. Spitzenauszeichnungen von Branicks-Immobilien mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM sind ein zusätzlicher Beleg für die Qualität des Portfolios bezüglich Effizienz und Nachhaltigkeit.

Commercial Portfolio und Bruttomieteinnahmen

Der Marktwert des Commercial Portfolio lag zum Stichtag 31. März 2025 unverändert bei rund 2,8 Mrd. Euro (31.12.2024: 2,8 Mrd. Euro). Die Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial Portfolio gingen verkaufsbedingt im ersten Quartal 2025 auf 36,4 Mio. Euro zurück (Q1 2024: 44,4 Mio. Euro). Die Nettomieteinnahmen lagen im ersten Quartal 2025 bei 32,0 Mio. Euro (Q1 2024: 38,5 Mio. Euro). Die EPRA-Leerstandsquote betrug zum Stichtag 31. März 2025 8,3 % (31.12.2024: 7,4 %).

Institutional Business

Die Assets under Management im Institutional Business lagen zum Stichtag 31. März 2025 bei 8,4 Mrd. Euro (31.12.2024: 8,8 Mrd. Euro). Der Rückgang resultiert aus Bewertungseffekten und der Beendigung des VIB Retail Balance I Mandats.

Bilanz und Immobilienvermögen

Das Immobilienvermögen der Branicks Group AG hatte am 31. März 2025 im Commercial Portfolio einen Buchwert von 2.614,4 Mio. Euro (31.12.2024: 2.663,6 Mio. Euro). Der Net Asset Value (NAV) lag nahezu unverändert gegenüber dem 31.12.2024 bei 858,5 Mio. Euro (31.12.2024: 857,9 Mio. Euro) bzw. 10,27 Euro je Aktie. Der um den vollen Wert des Geschäftsbereichs Institutional Business angepasste Adjusted Net AssetValue (Adjusted NAV) lag zum Stichtag 31. März 2025 bei 1.049,5 Mio. Euro bzw. 12,55 Euro je Aktie (31.12.2024: 1.448,9 Mio. Euro bzw. 12,55 Euro je Aktie).

Prognose 2025 unverändert – Operative Stärke, Portfolio- und Cashflow-Optimierung und Verringerung der Verschuldung

Für 2025 rechnet Branicks mit einer fortschreitenden Erholung des Marktumfelds und entsprechend ansteigenden Aktivitäten auf dem Transaktionsmarkt. Branicks plant für 2025 segmentübergreifend Transaktionen im Volumen zwischen 0,7 und 1,0 Mrd. Euro, darunter Ankäufe in einer Gesamthöhe von rund 100 bis 200 Mio. Euro ausschließlich für das Segment Institutional Business. Branicks rechnet mit Verkäufen über alle Segmente in einem Volumen von rund 600 bis 800 Mio. Euro. Davon sollen rund 500 bis 600 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio und rund 100 bis 200 Mio. Euro auf das Institutional Business entfallen. Auf Basis des aktuellen Eigenbestands, der geplanten Vermietungsleistung und bilanzwirksamer Verkäufe im laufenden Geschäftsjahr rechnet Branicks mit Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial Portfolio in einer Spanne von 125 bis 135 Mio. Euro. Ferner erwartet Branicks für das Geschäftsjahr 2025 insgesamt Erträge aus dem Immobilienmanagement in Höhe von 50 bis 60 Mio. Euro. Der Fokus von Branicks liegt 2025 weiterhin auf der Optimierung von Portfolio- und Cashflow, sodass insgesamt ein FFO (nach Minderheiten, vor Steuern) in einer Spanne von 40 bis 55 Mio. Euro erwartet werden.

Fokus auf Rückkehr zu positivem Netto-Ergebnis sowie weiterem Schuldenabbau

Für 2025 und 2026 wird Branicks die Transformation in einen profitablen, wertschöpfenden Vermögensexperten konsequent vorantreiben. Bis Ende 2026 plant Branicks in einem sich erholenden Transaktionsmarkt die Rückkehr zu einem Nettogewinn. Im strategischen Fokus stehen eine plangemäße weitere Verringerung der Schulden und die Absenkung des LTV auf unter 50%.

Einladung zur Telefonkonferenz am 08. Mai 2025

Der Vorstand der Branicks Group AG lädt für den heutigen 08. Mai 2025 um 10:00 Uhr MEZ zur Präsentation der Ergebnisse des ersten Quartals 2025 ein.

Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=4425490&linkSecurityString=ad5a4e856

Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen: https://www.webcast-eqs.com/branicks-2025-q1

Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 31.03.2025 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 11,2 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

Die Branicks Group AG auf einen Blick

1 Zahlen je Aktie (Aktienzahl 3M 2025: 83.565.510 / 3M 2024: 83.565.510)

2 bereinigt um Warehousing

3 Zahlen je Aktie (Aktienzahl 31.03.2025: 83.565.510 / 31.12.2024: 83.565.510)

4 inkl. vollständigen Werts des Institutional Business

08.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2132550 08.05.2025 CET/CEST