EU-Ratspräsident Costa: Erwarte von Deutschland starke Rolle

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident António Costa erwartet vom neuen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine starke Rolle in Europa. "Meine Erwartung ist natürlich, dass Friedrich Merz weiterhin Deutschland in den Mittelpunkt des europäischen Entscheidungsprozesses stellt", sagte Costa bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Brüssel. Ein neuer Kopf bedeute immer neue Ideen und neue Impulse, sagte er zum Wechsel im Kanzleramt. Costa äußerte sich zuversichtlich, dass Merz' Energie und Wille die Europäische Union nach vorn bringen werden.