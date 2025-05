ROUNDUP/Schwache Stromerzeugung: Windparkbetreiber PNE mit höherem Verlust

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Ein Einbruch bei der Stromerzeugung aus Windenergie hat die PNE AG im ersten Quartal belastet. So sank das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 8,5 auf 3,6 Millionen Euro, wie der Windparkbetreiber am Freitag in Cuxhaven mitteilte. Beim Betriebsergebnis rutschte PNE in die roten Zahlen und verzeichnete einen Verlust von 7,1 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte noch ein kleiner Gewinn von 1,1 Millionen zu Buche gestanden. Unter dem Strich wurde der Verlust mit 10,8 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Der Umsatz sank von 31,4 auf 27,9 Millionen Euro.

Die Anleger nahmen es gelassen. Die PNE-Aktie legte am Nachmittag zuletzt um 0,8 Prozent zu.

Rund 31 Prozent weniger Strom als im Vorjahreszeitraum sind laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) deutschlandweit durch Windenergieanlagen an Land erzeugt worden, weil der Wind deutlich geringer wehte. Dies habe auch die Windparks der PNE betroffen, die Produktion sei zurückgegangen.

"Bereinigt um das außerordentlich geringe Windaufkommen, hätte unser Ergebnis mindestens auf Vorjahresniveau gelegen", kommentierte Konzernchef Heiko Wuttke. Der Manager setzt für den Jahresverlauf weiter auch auf Verkäufe: Mehrere Projekte seien in einer fortgeschrittenen Verkaufsphase. "Wir gehen daher im zweiten Halbjahr von mehreren Projektverkäufen aus." Die Jahresprognose bestätigte PNE./nas/jha/he