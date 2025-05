EQS-News: Medios stellt sich für die nächste Phase seiner Unternehmensentwicklung neu auf

EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Personalie

Pressemitteilung

Medios stellt sich für die nächste Phase seiner Unternehmensentwicklung neu auf

Das Gründungsteam des Unternehmens verlässt Medios auf eigenen Wunsch

Matthias Gärtner übergibt den Vorstandsvorsitz nach einer Übergangsphase an einen Nachfolger

Mi-Young Miehler (COO) verlässt das Unternehmen zum 30. Juni 2025

Berlin, 12. Mai 2025 – Die Medios AG („Medios“), ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, hat heute Veränderungen im Vorstand bekanntgegeben. Nach der erfolgreichen Etablierung als deutschem Marktführer und mit der erreichten führenden Position in Europa über die letzten 10 Jahre hat sich das Gründungsteam im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat für einen geordneten Übergang in eine neue Phase der Unternehmensentwicklung entschieden.

Matthias Gärtner hat nach 9 Jahren im Vorstand, davon die letzten 5 Jahre als Vorstandsvorsitzender (CEO), den Aufsichtsrat informiert, nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Matthias Gärtner hat das Unternehmen über ein Jahrzehnt mit strategischer Weitsicht und einer ausgesprochen erfolgreichen organischen und akquisitorischen Wachstumspolitik geprägt. In dieser Zeit hat er Medios von der Gründung 2015 über den erfolgreichen Börsengang 2016 bis zur heutigen führenden Stellung in Deutschland und Europa geführt. Er bleibt noch bis zur Übergabe an einen Nachfolger im Amt, längstens bis zum 31. Dezember 2025.

Ebenso hat Mi-Young Miehler, Chief Operating Officer (COO) von Medios, den Aufsichtsrat informiert, dass sie nach 8 Jahren im Vorstand ihren Vertrag nicht verlängern möchte. Sie wird das Unternehmen zum 30. Juni 2025 verlassen. Miehler gehört wie Gärtner zum Gründungsteam und hat sich herausragende Verdienste um die strategische Positionierung und Entwicklung von Medios sowie den Aufbau des umsatzstärksten Segments Arzneimittelversorgung erworben. Im Rahmen ihrer operativen Verantwortung hat sie durch starke Partner-Netzwerke immer wieder neue Wachstumsimpulse gesetzt. Ihre Zuständigkeitsbereiche werden auf andere Vorstandsressorts übertragen, womit die Führungsstruktur einfacher und effizienter wird. Zukünftig will sich Mi-Young Miehler neuen strategischen Aufgaben in der Weiterentwicklung von Unternehmen und Marken widmen.

Dr. Yann Samson, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Medios sagte: „Matthias Gärtner und Mi-Young Miehler haben einen maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung von Medios über die letzten 10 Jahre und seiner heutigen Marktposition. Beide haben mit großem persönlichem Engagement den Börsengang in 2016, den nachfolgenden systematischen Aufbau des Unternehmens und die reibungslose Integration von übernommenen Einheiten im Rahmen der Marktkonsolidierung und Einleitung der Internationalität betrieben. Heute ist Medios Marktführer im Bereich Specialty Pharma in Deutschland und in Europa einer der führenden Anbieter. Dies ist nicht zuletzt das Verdienst von Matthias Gärtner und Mi-Young Miehler. Wir sind beiden zu großem Dank verpflichtet.“

Matthias Gärtner merkte an: „Ich habe mein gesamtes Berufsleben bevorzugt neue Unternehmensstrukturen geschaffen und junge Unternehmen auf ihrem Wachstumspfad begleitet und mitgestaltet. Medios war dabei etwas ganz Besonderes im Laufe meines Unternehmerlebens. Neben dem riesigen Erfolg konnte ich Freunde fürs Leben gewinnen und etwas wirklich Wichtiges zum Gesundheitswesen beitragen. Mi-Young Miehler und ich haben gemeinsam mit unseren Vorstandskollegen und Mitarbeitern eine etablierte und anerkannte Plattform im Health-Care-Bereich geschaffen, die von einem 40-köpfigen erstklassigen internationalen Führungsteam geleitet wird. Heute ist Medios der Ansprechpartner nicht nur für führende Apotheken und macht hochkomplexe Therapien für jeden Patienten verfügbar. Ich mache mir um die Zukunft von Medios auf dem weiteren Wachstumsweg keine Sorgen. Jetzt, nach Abschluss dieser Aufbau- und Etablierungsphase, ist ein logischer Zeitpunkt gekommen, um die Führungsverantwortung für den nächsten Entwicklungszyklus in neue Hände zu legen.“

Dr. Yann Samson ergänzte: „Die nächste Phase von Medios wird neben weiterem organischen Wachstum und selektierten kompatiblen Akquisitionen durch eine Fokussierung auf Profitabilität und Wertschaffung für unsere Aktionäre gekennzeichnet sein. Für die Nachfolge von Matthias Gärtner hat der Aufsichtsrat einen professionellen Suchprozess gestartet, der dieser strategischen Vorgabe Rechnung trägt.“

Die weiteren Mitglieder des Vorstandes Falk Neukirch, Finanzvorstand (CFO), Christoph Prußeit, Chief Innovation Officer (CINO) und Constantijn van Rietschoten, verantwortlich für das internationale Geschäft (CIM), werden unverändert ihre Verantwortungsbereiche führen, wobei Christoph Prußeit zusätzlich das Segment Arzneimittelversorgung übernehmen und damit für das gesamte Deutschland-Geschäft verantwortlich sein wird.



Über Medios AG

Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet.

