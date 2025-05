EQS-News: Daldrup & Söhne AG erhält Bohrauftrag für geothermische Dublette in Prenzlau

EQS-News: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Personalie

Daldrup & Söhne AG erhält Bohrauftrag für geothermische Dublette in Prenzlau



13.05.2025 / 06:50 CET/CEST

CORPORATE NEWS

Daldrup & Söhne AG erhält Bohrauftrag für geothermische Dublette in Prenzlau

Projektvolumen Prenzlau rund 5,2 Mio. Euro

Generationswechsel im Aufsichtsrat: Steffen Kanitz bestellt

Oberhaching / Ascheberg, 13. Mai 2025 - Die Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572), Bohrtechnik- und Geothermiespezialist, hat von der Stadtwerke Prenzlau GmbH einen Auftrag zur Ertüchtigung und Wiederinbetriebnahmen einer Bestandsbohrung (als Injektionsbohrung) sowie zur Herstellung einer vertikalen Neubohrung (als Förderbohrung) bis circa 1.000 m erhalten. Das Projektvolumen für die Daldrup & Söhne AG umfasst rund 5,2 Mio. Euro. Der Projektstart ist für das dritte Quartal 2025 vorgesehen. Über die geothermische Dublette in Prenzlau soll Fernwärme für bis zu 5.500 Haushalte zur Verfügung gestellt werden. Das Projekt wird für den Auftraggeber aus Mitteln der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) bezuschusst.

Bernd Daldrup, Vorstand der Daldrup & Söhne AG, zu den Perspektiven geothermischer Wärme für Kommunen: „Prenzlau ist ein gutes Beispiel wie auch mit relativ niedrigen Temperaturen von erwarteten 44 Grad Celsius eine bezahlbare und nachhaltige Wärmeversorgung für die Bürger erschlossen werden kann. In den neuen Bundesländern liegt der Anteil der Fernwärmenetze an der Wärmeversorgung bei 30 Prozent, in den alten Bundesländern bei rund 10 Prozent. Das ist ausbaufähig und wird unter anderem über die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze substanziell unterstützt. Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung geht die Daldrup & Söhne AG in den nächsten Jahren von einem starken Anziehen der Nachfrage zur Erschließung heimischer Erdwärme zur Nah- und Fernwärmeversorgung aus.“

Steffen Kanitz zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats bestellt

Die Daldrup & Söhne AG setzt den Generationswechsel in den Gremien der Gesellschaft fort. Das langjährige Mitglied des Aufsichtsrats, Heinrich Goßheger hat sein Amt zum 31. März 2025 niedergelegt. Das Amtsgericht hat dem Antrag der Daldrup & Söhne AG zum 1. April 2025 entsprochen, Steffen Kanitz (geb. 1984) bis zur ordentlichen Hauptversammlung am 28. August 2025 als Aufsichtsratsmitglied zu bestellen. Der Diplom Kaufmann ist Vorstandsmitglied der RWE Power AG. Von 2013 bis 2017 war er Mitglied des Deutschen Bundestags für die CDU/CSU und anschließend in leitender Funktion bei der BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH sowie Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE).

Dr. Michaela Daldrup-Arnold, Mitglied des Aufsichtsrats der Daldrup & Söhne AG, sagt zur Bestellung: „Wir sind überzeugt, mit Steffen Kanitz eine Persönlichkeit gefunden zu haben, der die Daldrup & Söhne AG mit seinem wirtschaftlichen und energiepolitischen Know-how und seinen Netzwerken in geeigneter Weise unterstützen kann. Der Aufsichtsrat dankt Heinrich Goßheger für die vertrauensvolle und konstruktive Arbeit. Er hat das Unternehmen in einer herausfordernden Zeit begleitet, in der entscheidende Weichen für die Geschäftsausrichtung gestellt wurden.“

Hinweis

Kommende IR Roadshows / Konferenzen / Events:

30. Mai 2025: Veröffentlichung des Konzernjahresabschlusses und des Geschäftsberichts zum 31.12.2024

28. August 2025: Ordentliche Hauptversammlung, Dortmund

1.-2. Sept. 2025: Herbstkonferenz, Frankfurt

Über die Daldrup & Söhne AG

Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 75 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung nutzbar zu machen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.

Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert und im Auswahlindex Scale30 vertreten.

Presse- & Investor Relations-Kontakt

Daldrup & Söhne AG

Falk von Kriegsheim

Fon +49 (0)2593-9593-29

Fax +49 (0)2593-9593-60

Bajuwarenring 17a ir@daldrup.eu

82041 Oberhaching www.daldrup.eu

