EQS-News: Medios startet mit deutlicher Ergebnissteigerung erfolgreich ins Geschäftsjahr 2025

Medios startet mit deutlicher Ergebnissteigerung erfolgreich ins Geschäftsjahr 2025



13.05.2025 / 07:50 CET/CEST

Medios startet mit deutlicher Ergebnissteigerung erfolgreich ins Geschäftsjahr 2025

Umsatzsteigerung im ersten Quartal um 6,2 % auf 484,7 Mio. €

Signifikant überproportionaler Anstieg des EBITDA pre 1 um 52,9 % auf 23,1 Mio. € mit Margenverbesserung auf 4,8 %

Ergebnis je Aktie erhöht sich auf 0,25 € von 0,17 € in Q1 2024

Prognose 2025 bestätigt: Weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung erwartet

Berlin, 13. Mai 2025 – Die Medios-Gruppe („Medios“ oder „das Unternehmen“), ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, ist mit einer positiven Entwicklung im ersten Quartal in das Geschäftsjahr 2025 gestartet und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 6,2 % auf 484,7 Mio. € im Vergleich zu 456,2 Mio. € in Q1 2024. Das EBITDA pre1 stieg dabei deutlich überproportional um 52,9 % auf 23,1 Mio. € (Q1 2024: 15,1 Mio. €). Das organische EBITDA-pre1-Wachstum betrug 4,6 %. Daraus ergibt sich eine Verbesserung der EBITDA-pre1-Marge um 1,5 Prozentpunkte auf 4,8 % (Q1 2024: 3,3 %). Das Konzernergebnis nach Ertragsteuern verbesserte sich insbesondere durch den Wegfall von Einmaleffekten ebenfalls deutlich auf 6,4 Mio. € (Q1 2024: 4,0 Mio. €). Damit erhöhte sich das Ergebnis je Aktie auf 0,25 € (Q1 2024: 0,17 €).

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fiel im Berichtszeitraum mit 3,6 Mio. € (Q1 2024: 43,4 Mio. €) infolge stichtagsbedingter Veränderungen im Net Working Capital geringer aus als im Vorjahreszeitraum.

Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Medios AG: „Wir sind sehr gut ins Jahr 2025 gestartet. Der Umsatz ist erneut gewachsen, deutlich stärker aber hat sich unser Ergebnis entwickelt – getragen von positiven Impulsen aus allen operativen Geschäftsbereichen und unserem strategischen Fokus auf höhermargige Produkte. So haben wir unsere Zielmarge für das Gesamtjahr bereits im ersten Quartal erreicht und setzen unseren Wachstumskurs nachhaltig fort.“

Ergebnissteigerung in allen operativen Geschäftsbereichen

Der Geschäftsbereich Arzneimittelversorgung verbuchte im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von 389,2 Mio. € (Q1 2024: 401,0 Mio. €). Das EBITDA pre1 des Geschäftsbereichs erhöhte sich infolge der strategischen Fokussierung auf margenstärkere Produkte deutlich um 7,0 % auf 11,8 Mio. € (Q1 2024: 11,0 Mio. €).

Der Geschäftsbereich Patientenindividuelle Therapien erzielte im ersten Quartal 2025 einen leichten Umsatzanstieg auf 55,8 Mio. € (Q1 2024: 55,1 Mio. €). Das EBITDA pre1 des Geschäftsbereichs verbesserte sich um 6,4 % auf 6,3 Mio. € (Vj. 5,9 Mio. €).

Der Geschäftsbereich International Business, der die Aktivitäten der seit dem 1. Juni 2024 im Konsolidierungskreis enthaltenen Ceban Pharmaceuticals B.V. umfasst, erzielte im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von 39,5 Mio. € und ein EBITDA pre1 von 7,3 Mio. €. Damit trug der Bereich erheblich zur positiven Entwicklung des Medios-Konzerns bei.

Positiver Ausblick bestätigt

Medios bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Das Unternehmen erwartet einen Anstieg der Umsatzerlöse um rund 6 % auf ca. 2 Mrd. €. Das EBITDA pre1 wird voraussichtlich erneut überproportional um ca. 21,5 % auf rund 96 Mio. € steigen. Dies entspricht einer weiteren Erhöhung der EBITDA-pre1-Marge auf rund 4,8 %. Diese Erwartung beruht auf der Annahme eines organischen Wachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich und berücksichtigt die Konsolidierung der Ceban-Gruppe für zwölf Monate.

Wichtige Kennzahlen (IFRS) in Mio. € Q1 2025 Q1 2024 ∆ in % Konzernumsatz 484,7 456,2 6,2 Arzneimittelversorgung 389,2 401,0 –2,9 Patientenindividuelle Therapien 55,8 55,1 1,3 International Business 39,5 0 n/a Services 0,1 0,1 –4,1 EBITDA pre1 23,1 15,1 52,9 Arzneimittelversorgung 11,8 11,0 7,0 Patientenindividuelle Therapien 6,3 5,9 6,4 International Business 7,3 0 n/a Services –2,4 –1,9 24,1 Konzernergebnis nach Ertragsteuern 6,4 4,0 59,9 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 3,6 43,4 –91,8 Ergebnis je Aktie (in €) 0,25 0,17 47,1

Die Quartalsmitteilung der Medios AG zum 31. März 2025 steht auf der Investor Relations Website zum Download zur Verfügung.



Wichtige Termine der Medios im Geschäftsjahr 2025

27. Mai

11. Juni Ordentliche Hauptversammlung

Warburg Highlights – Hamburg 13. August Halbjahresfinanzbericht 2025 26. August

24. September German Select V Online Conference – virtuell

Berenberg Fourteenth German Corporate Conference – München 11. November Quartalsmitteilung zum 30. September 2025 04. Dezember Berenberg European Conference – Fairmont Windsor Park, UK

1 EBITDA wird als Konzernergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen definiert. EBITDA pre ist bereinigt um Sondereffekte aus Aktienoptionen, Aufwendungen für M&A-Aktivitäten sowie in den Jahren 2023 und 2024 um leistungsabhängige Zahlungen für die Akquisition von Herstellvolumina. Seit 2024 werden zudem Aufwendungen für die Implementierung des ERP-Systems berücksichtigt.

Über Medios AG

Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet.

www.medios.group

Kontakt

Claudia Nickolaus

Head of Investor & Public Relations, ESG Communications

Medios AG

Heidestraße 9 | 10557 Berlin

T +49 30 232 566 800

ir@medios.group

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.