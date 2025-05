EQS-News: PNE AG: Hauptversammlung beschließt Dividende

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

PNE AG: Hauptversammlung beschließt Dividende



13.05.2025 / 15:52 CET/CEST







Corporate News

PNE AG: Hauptversammlung beschließt Dividende

Cuxhaven, 13. Mai 2025 – „Wir blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück und gleichzeitig optimistisch in die Zukunft,“ sagte Heiko Wuttke, Vorstandsvorsitzender der PNE AG in seiner Rede bei der Hauptversammlung der PNE AG heute (13. Mai 2025). „Die neue Bundesregierung lässt derzeit nicht erkennen, dass sie beim Ausbau der erneuerbaren Energien auf die Bremse tritt. Das Thema Versorgungssicherheit mit Fokus auf den Umfang des Netzausbaus wird an Bedeutung gewinnen. Aber auch damit können wir gut umgehen.“

Die Aktionäre der PNE AG stimmten bei der Hauptversammlung mit großer Mehrheit der Verwendung des Bilanzgewinns zu und somit dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, eine Dividende in Höhe von 0,04 Euro sowie eine Sonderdividende von ebenfalls 0,04 Euro je gewinnberechtigter Stückaktie auszuzahlen.

Deutliche Zustimmung der Aktionäre fand der Beschlussvorschlag zur Entlastung der Vorstandsmitglieder Heiko Wuttke (CEO), Harald Wilbert (CFO) und Roland Stanze (COO) sowie von Per Hornung Pedersen, der bis zum 13. Januar 2025 interimsweise CEO der PNE AG war und bis 31. März 2025 weiter dem Vorstand angehörte. Die Aktionäre beschlossen ebenfalls mit einer klaren Mehrheit den Aufsichtsrat zu entlasten.

Die Aktionäre wählten mit großer Mehrheit Dirk Simons in den Aufsichtsrat. Mit dieser Nachwahl bestätigten sie die Bestellung des Amtsgerichts Tostedt.

Mit großer Mehrheit billigte die Hauptversammlung auch den Vergütungsbericht.

Die Wahl der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen, zum erneuten Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 erfolgte ebenfalls mit großer Mehrheit.

Für den Vorschlag zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals wurde die nötige 75%-Mehrheit nicht erreicht.

Die Hauptversammlung fand als Präsenzveranstaltung statt.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.

Kontakt:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 - 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 - 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

