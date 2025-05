Deutliche Zustimmung zu neuen Grenzregelungen

BERLIN (dpa-AFX) - In der Bevölkerung stößt die Anordnung, Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückweisen zu können, einer Umfrage zufolge auf große Zustimmung. 75 Prozent befürworten den Schritt des neuen Bundesinnenministers Alexander Dobrindt (CSU), 50 Prozent "voll und ganz", 25 Prozent "eher", wie eine YouGov-Umfrage für die Deutsche Presse-Agentur ergab. 16 Prozent lehnen die neue Regelung ab, 9 Prozent machten keine Angabe oder sagten "weiß nicht".

Befragt wurden zwischen dem 9. und 12. Mai rund 2.200 Wahlberechtigte in Deutschland.

Die neue schwarz-rote Bundesregierung will stärker gegen irreguläre Migration vorgehen. Kurz nach seiner Amtsübernahme vor einer Woche hatte Dobrindt eine entsprechende Anweisung an die Bundespolizei geschickt, wonach auch Asylsuchende an den Grenzen zurückgewiesen werden können. Frauen mit Kleinkindern, Hochschwangere, schwer Erkrankte und andere erkennbar vulnerable Menschen sind davon ausgenommen.

Die Bundespolizei hatte daraufhin in der vergangenen Woche die Kontrollen verstärkt. Nachbarländer wie Polen, Österreich und die Schweiz kritisierten die Änderungen./jr/DP/mis