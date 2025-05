EQS-News: Steyr Motors mit deutlichem Wachstum im ersten Quartal 2025 – Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bekräftigt

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Steyr Motors mit deutlichem Wachstum im ersten Quartal 2025 – Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bekräftigt

Umsatz steigt in Q1 2025 um 26,4 % auf EUR 11,5 Mio. (Vorjahr: EUR 9,1 Mio.)

EBIT auf EUR 2,1 Mio. verbessert (Vorjahr: EUR 1,4 Mio.)

Gesamtbestand an Festaufträgen, Rahmenaufträgen und unverbindlichen Verkaufszusagen bis Ende 2027 bei ca. EUR 200 Mio.

Deutlich höhere Dynamik im weiteren Jahresverlauf erwartet

Prognose 2025 bekräftigt: Umsatzanstieg von mindestens 40 % und EBIT-Marge von über 20 % erwartet

Steyr, Österreich, 14. Mai 2025 – Die Steyr Motors AG(ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat heute die Zahlen für das erste Quartal 2025 vorgelegt. Nach einem plangemäßen Start in das Geschäftsjahr 2025 bekräftigt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr.

Steyr Motors erzielte im ersten Quartal 2025 einen Umsatzanstieg um 26,4 % auf EUR 11,5 Mio. (Vorjahr: EUR 9,1 Mio.). Das EBIT verbesserte sich auf EUR 2,1 Mio. (Vorjahr: EUR 1,4 Mio.), womit Steyr Motors bereits rund ein Drittel des gesamten Vorjahres-EBIT in Höhe von EUR 6,5 Mio. im ersten Quartal erwirtschaften konnte. Dies unterstreicht die Dynamik des Geschäfts und die positive Entwicklung der Margen. Gegenüber dem um Sondereffekte im Zusammenhang mit der Restrukturierung und um Kosten für externe Berater bereinigten Wert des ersten Quartals 2024 in Höhe von EUR 1,9 Mio. ergab sich ein Zuwachs von 9,9 % während auf vergleichbarer (unbereinigter) Basis ein Wachstum um 51,6 % gegenüber dem EBIT des ersten Quartals 2024 realisiert werden konnte. Der Quartalsüberschuss erreichte EUR 1,5 Mio. (Vorjahr: EUR 1,1 Mio.).

Wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung im ersten Quartal 2025 beigetragen hat die hohe Nachfrage nach Hochleistungsaggregaten im Defense-Sektor mit einem Wachstum von rund 35 %. Insgesamt steuerte der Bereich „Defense“ 59,0 % (Vorjahr: 55,0 %) zum Umsatz im ersten Quartal bei. Im Bereich „Civil“ erwirtschaftete die Steyr Motors AG bei einem Wachstum von rund 15 % in den ersten drei Monaten 41 % des Quartalsumsatzes.

In regionaler Hinsicht sind die wesentlichen Impulse für das Umsatzwachstum im ersten Quartal 2025 auf die erfolgreiche Expansion im asiatischen Raum, wo sich der Umsatz im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt hat, sowie auf einen rund 20-prozentigen Umsatzzuwachs in Europa zurückzuführen. Der Vorstand erwartet durch den Hochlauf verschiedener Projekte aus dem Auftragsbestand eine weitere Beschleunigung dieser Wachstumsdynamik im laufenden Jahr – mit entsprechend positiven Impulsen für die operative Marge.

„Wir liegen im ersten Quartal voll im Rahmen unserer Planungen. Wir sind in der Hochlaufphase, um den hohen Auftragsbestand abzuarbeiten. Gleichzeitig verzeichnen wir weiterhin eine dynamische Nachfrage. In den zurückliegenden Wochen haben wir vielversprechende Gespräche für neue Aufträge mit Kunden aus den USA, Europa und Indien geführt. Wir sind mehr denn je zuversichtlich, unsere kommunizierten Ziele für das Geschäftsjahr 2025 zu erreichen“, kommentiert Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors.

Nach der erfolgreichen und planmäßigen Entwicklung im ersten Quartal, das aufgrund der Beschaffungszyklik der Endkunden traditionell das schwächste Quartal des Geschäftsjahres darstellt, ist der Vorstand für den weiteren Jahresverlauf zuversichtlich. Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Hochlaufs projektierter Aufträge, der anhaltend dynamischen Nachfrage und des vorhandenen Auftragsbestands, der sich zum Quartalsstichtag aus Festaufträgen, Rahmenaufträgen und unverbindlichen Verkaufszusagen auf rund EUR 200 Mio. mit Reichweite bis 2027 beläuft, bekräftigt der Vorstand daher die Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Diese sieht weiterhin einen Umsatzanstieg um mindestens 40 % bei einem Output von mindestens 1.250 Motoreinheiten (Vorjahr: 729 Einheiten) vor. Die EBIT-Marge erwartet der Vorstand bei über 20 %. Das Wachstum wird insbesondere durch die verstärkten Aktivitäten in Asien, der MENA-Region und Nord- sowie Südamerika angetrieben.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors eine (Adjusted) EBIT-Marge von 24 %. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.





Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com

Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk

