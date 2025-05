Guterres: UN bereit zur Unterstützung eines Ukraine-Friedens

BERLIN (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat die Unterstützung der Vereinten Nationen für eine gerechte Friedenslösung im Ukraine-Krieg angeboten. Zugleich machte er deutlich, dass eine Waffenruhe zu einer Lösung führen müsse, die internationales Recht und die territoriale Integrität der Ukraine achte. "An dem Tag, an dem wir es aufgeben, das internationale Recht zu verteidigen, ebnen wir den Weg für Chaos in der ganzen Welt", warnte Guterres in Berlin zum Abschluss einer Konferenz, bei der über die Reform von Friedensmissionen beraten wurde.

Die Vereinten Nationen seien zu jeder Hilfe bereit, die von beiden Seiten angefordert werde, sagte er. Wenn dann eine Waffenruhe und eine Friedenslösung vom UN-Sicherheitsrat bestätigt werden könnten, wäre das ein großer Schritt nach vorn. Unterdessen blieb zunächst unklar, wann genau und in welchem Format mögliche Gespräche in Istanbul stattfinden.

Deutschland verspricht mehr Geld für Friedensmissionen

Guterres äußerte sich auf einer Pressekonferenz mit Außenminister Johann Wadephul (CDU) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Beide sagten einen zusätzlichen Betrag von 82 Millionen Euro für UN-Friedensmissionen zu.

Auf Einladung Deutschlands waren im Auswärtigen Amt Vertreter von mehr als 130 Staaten zusammengekommen, um konkrete Beiträge zuzusagen und UN-Friedensmissionen ("Peacekeeping") auf ein solides Fundament zu stellen.

Guterres betonte - wie schon am Vortag - die Notwendigkeit von Reformen in den UN-Missionen und wies auf teils erhebliche Finanzprobleme hin. Er sagte: "Es ist absolut grundlegend, dass alle Mitgliedsstaaten ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen und Beträge vollständig und pünktlich zahlen."/cn/DP/jha