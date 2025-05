Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Appell an alle

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Appell an alle:

"Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz hat bei seiner ersten Regierungserklärung zwar länger geredet als vorgesehen, aber auch nicht viel mehr gesagt als das, was man schon im Koalitionsvertrag lesen konnte. (.) Sein Appell richtete sich aber nicht nur an die Parteien und Politiker im Bundestag, sondern an alle Bürger Deutschlands: "Der Staat, das sind wir alle". Es war gut - und leider auch nötig -, dass Merz daran erinnert hat. Der Kanzler versprach, alles in seiner Macht Stehende dafür zu tun, dass Deutschland wieder ein prosperierendes Land wird. (.) Das Ringen in der SPD, welche Konsequenzen aus der Wahlniederlage zu ziehen sind, ist noch nicht endgültig entschieden. In der Sozial- und Migrationspolitik ziehen manche Sozialdemokraten weiter in eine ganz andere Richtung, als in die, in die Merz und die Union wollen."/DP/jha