RTL startet mit Umsatzrückgang ins Jahr - Prognose steht aber

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die RTL Group hat trotz schwacher Geschäfte mit klassischer TV-Werbung und bei der Produktionstochter Fremantle im ersten Quartal die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Demnach soll der Umsatz 2025 dank signifikant höherer Streaming-Erlöse und Portfolio-Effekten leicht auf rund 6,45 Milliarden Euro zulegen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und immateriellen Abschreibungen (Ebita) soll weiter auf rund 780 Millionen Euro steigen, teilte die im MDax notierte Bertelsmann-Tochter am Donnerstag in Luxemburg mit. In den ersten drei Monaten ging der Umsatz um zwei Prozent auf 1,29 Milliarden Euro zurück. Der Rückgang geht auf schwächere Geschäfte bei der Produktionstochter Fremantle und niedrigeren TV-Werbeumsätzen zurück. Diese konnte nur zum Teil durch gestiegene Erlöse im Streaming-Geschäft ausgeglichen werden. Ergebniskennziffern zum ersten Quartal gab der Konzern traditionell nicht bekannt./zb/stk