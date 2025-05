TAG Immobilien profitiert von höheren Mieten - Prognosen bestätigt

HAMBURG (dpa-AFX) - Eine weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnraum haben TAG Immobilien im Auftaktquartal Auftrieb gegeben. Trotz der Immobilienverkäufe in Deutschland legte der operative Gewinn (FFO 1) im Jahresvergleich um knapp ein Prozent auf 44,9 Millionen Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Zum Anstieg trugen vor allem die höheren Mieteinnahmen in Deutschland bei. Die Nettomieteinnahmen stiegen insgesamt um 3,6 Prozent auf 92 Millionen Euro.

Unter dem Strich blieb mit 39 Millionen Euro gut ein Viertel weniger Gewinn hängen. Das Unternehmen begründete dies vor allem mit einem geringeren Verkaufsergebnis in Polen. Die Ziele für das Gesamtjahr 2025 bestätigte der Wohnimmobilienkonzern./mne/stk