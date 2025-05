Swiss Re steigert Gewinn trotz Waldbrandschäden

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Swiss Re hat trotz Waldbränden in Kalifornien anders als seine großen deutschen Konkurrenten einen überraschenden Gewinnsprung hingelegt. Unter dem Strich verdienten die Schweizer im ersten Quartal knapp 1,3 Milliarden US-Dollar (gut 1,1 Mrd Euro) und damit 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie sie am Freitag in Zürich mitteilten. Naturkatastrophen kosteten den Konzern 570 Millionen Dollar (509 Mio Euro). Der Großteil entfiel auf die Waldbrände. Weltmarktführer Munich Re hatte allein wegen der Feuer im Raum Los Angeles 1,1 Milliarden Euro an Schäden verbucht.

Auch den Branchendritten Hannover Rück kostete die Katastrophe mit bisher 631 Millionen Euro mehr als die Swiss Re. Deren Finanzchef Anders Malmström erklärte die Entwicklung damit, dass die Swiss Re beim Abschluss von Rückversicherungsverträgen diszipliniert vorgegangen sei. Außerdem warfen die Kapitalanlagen mit 4,4 Prozent mehr ab als ein Jahr zuvor.

Konzernchef Andreas Berger zeigte sich "nach einem turbulenten Jahresauftakt" zuversichtlich, die Ziele der Swiss Re für das laufende Jahr zu erreichen. Der Manager hat sich für 2025 unter anderem einen Gewinn von mehr als 4,4 Milliarden Dollar vorgenommen. Das wäre über ein Drittel mehr als im Vorjahr./stw/stk/zb