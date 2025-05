Trump beendet Nahost-Trip in Abu Dhabi

ABU DHABI (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump beendet am Freitag seine Reise durch den Nahen Osten mit Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Republikaner war dort bereits am Donnerstag von Präsident Mohammed bin Sajid empfangen worden. Trump hat sich allerdings offen gehalten, womöglich kurzfristig noch zu Ukraine-Gesprächen in die Türkei zu fliegen.

"Falls etwas passiert, würde ich am Freitag hingehen, wenn es angemessen ist", sagte Trump während seines Nahost-Trips mit Blick auf mögliche Verhandlungen in Istanbul. Seit Tagen gibt es ein Hin und Her zu geplanten Beratungen dort über ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Nachdem Kremlchef Wladimir Putin eine Teilnahme für Donnerstag abgesagt hatte, entschied auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, nicht in Istanbul zu erscheinen. Trump hatte in den vergangenen Tagen nicht ausgeschlossen, im Zweifel auch in die Türkei zu fliegen, sofern dies der Sache dienlich sei und die Staatschefs von Russland und der Ukraine beide dort sein würden./jac/DP/jha