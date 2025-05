Wirtschaftsleistung Japans geht zum Jahresauftakt stärker zurück als erwartet

TOKIO (dpa-AFX) - Japans Wirtschaft ist zum Jahresauftakt und damit bereits vor der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump deutlicher geschrumpft als von Experten erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging in den drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet und bereinigt um die Inflation um 0,7 Prozent zurück, wie die japanische Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Im vierten Quartal war die Wirtschaft Japans noch kräftig gewachsen. Volkswirte hatten damit gerechnet, dass dies nicht anhält und die Wirtschaftsleistung des Landes zum Jahresstart zurückgehen wird. Sie hatten allerdings mit einem geringeren Rückgang gerechnet.

Wichtigster Grund für die schrumpfende Wirtschaft war der schwache Außenhandel. Der Konsum fiel ebenfalls ernüchternd aus. Die schwachen Daten schüren Zweifel an der Widerstandsfähigkeit Japans gegen das umfangreiche Zollpaket, das Trump Anfang April angekündigt. Die japanische Wirtschaft ist ebenso wie die deutsche stark vom Außenhandel abhängig. Wegen der schwachen Daten dürfte die japanische Notenbank nach Einschätzung von Experten bei ihrer Sitzung die Zinsen erst mal nicht weiter anheben./zb/stk