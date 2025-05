Nach Papst-Messe: Spontanes EU-USA-Spitzentreffen in Rom

ROM (dpa-AFX) - Nach der großen Messe von Papst Leo XIV. kommt es in Rom zu einem kurzfristigen EU-USA-Spitzentreffen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Vizepräsident JD Vance werden am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) bei der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu einem Dreiergespräch zusammenkommen. Das kündigte deren Büro an. Das Treffen wird im Amtssitz Melonis, dem Palazzo Chigi in der Innenstadt, stattfinden.

Zentrales Thema werden die Beziehungen der Europäischen Union mit den Vereinigten Staaten sein, wie es hieß. In den vergangenen Wochen hatte es teils heftige Verstimmungen gegeben. Hintergrund war vor allem die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, unter anderem die EU mit Zöllen zu belegen.

Zölle und Ukraine-Krieg wohl die wichtigsten Themen

Nach heftigen Protesten und Turbulenzen auf den Aktien- und Finanzmärkten hatte Trump diese im April für 90 Tage ausgesetzt. Die EU ist bereit, entschiedene Maßnahmen gegen US-Zölle zu ergreifen, sollten die Verhandlungen scheitern. Dazu sollen unter anderem Gegenzölle gehören.

Neben den EU-US-Beziehungen stehen auch die derzeit wichtigsten Themen der internationalen Politik auf der Agenda des Dreiertreffens, hieß es. Dazu dürfte vor allem der Krieg in der Ukraine gehören.

Von der Leyen, Vance und Meloni hatte am Vormittag wie hunderte andere Staatsgäste an der offiziellen Amtseinführung von Papst Leo XIV. im Vatikan teilgenommen. Auf Kanzler Friedrich Merz (CDU) war dabei. Er hatte sich am Samstag mit Meloni getroffen./msw/DP/he