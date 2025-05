Rege Beteiligung bei Präsidentenwahl in Polen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Bei der Präsidentenwahl in Polen zeichnet sich eine rege Wahlbeteiligung ab. Bis zum Mittag gaben mehr als 20 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Wahlkommission am Sonntag in Warschau mitteilte. Das waren 4 Prozentpunkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt bei der vergangenen Präsidentenwahl 2020, aber 6 Prozentpunkte mehr als beim Urnengang 2015.

Die rund 29 Millionen Wahlberechtigten in Polen wählen an diesem Sonntag einen neuen Präsidenten. Das amtierende Staatsoberhaupt Andrzej Duda kann nach zwei Amtszeiten nicht noch ein weiteres Mal antreten. Um seine Nachfolge bewerben sich zwölf Männer und eine Frau.

Die Umfragen führt der Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski (53), der für die liberalkonservative Bürgerkoalition von Regierungschef Donald Tusk ins Rennen geht. Der von der nationalkonservativen PiS aufgestellte parteilose Historiker Karol Nawrocki (42) liegt auf Platz zwei. Eine Stichwahl der beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen in zwei Wochen gilt als wahrscheinlich./dhe/DP/he