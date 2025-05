EQS-News: TIN INN Holding mit erfolgreichem Börsendebüt im Scale-Segment der Frankfurter Börse

EQS-News: TIN INN Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang

TIN INN Holding mit erfolgreichem Börsendebüt im Scale-Segment der Frankfurter Börse



19.05.2025 / 10:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TIN INN Holding mit erfolgreichem Börsendebüt im Scale-Segment der Frankfurter Börse



Marktkapitalisierung zum Börsenstart bei rund EUR 138 Mio.

Einzigartiges Geschäftsmodell: Entwicklung, Produktion, Betrieb und Bestand der Hotels in einer Hand – mit hoher Wertschöpfungstiefe

Industrielle Fertigung von Hotels auf 40.000 m² in Deutschland; Bauzeit eines Standorts ab Baugenehmigung von unter vier Monaten

Standardisierte Zimmer aus recycelten Überseecontainern; digitaler Betrieb ohne Rezeption und Gastronomie für maximale Effizienz

Profitable Geschäftsentwicklung seit Gründung – gezielte Positionierung in Mittelstädten mit bislang unterversorgter Nachfrage

Gesamtleistung 2024 (pro-forma): EUR 17,8 Mio., EBITDA: EUR 11,2 Mio., Konzernergebnis: EUR 8,3 Mio.; Auslastung über 72 %, Booking-Score Ø 8,5/10

Prognose 2025: Erwartet wird ein deutliches Umsatzwachstum bei weiter steigender EBITDA-Marge – gestützt durch die dynamische Expansion des Hotelportfolios und die hohe operative Effizienz des Geschäftsmodells



Wassenberg, 19.Mai 2025. Die TIN INN Holding AG (Ticker TIW / ISIN DE000A40ZTT8), eine der innovativsten Hotelgruppen weltweit, hat heute ihr erfolgreiches Börsendebüt im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gefeiert. Mit einem ersten Kurs von EUR 6,90 erreichte TIN INN zum Börsenstart eine Marktkapitalisierung von rund EUR 138 Mio. Das Listing schafft die Basis für ein nachhaltig profitables Wachstum und eine Steigerung des Unternehmenswerts von TIN INN, verstärkt die internationale Präsenz der Gesellschaft im Rahmen ihrer Expansion und eröffnet ihr zugleich den Zugang zu neuen Finanzierungsmöglichkeiten.



Nico Sauerland, CEO von TIN INN, zum Börsenlisting: „Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Sprung auf das Börsenparkett. Damit schlagen wir ein neues Wachstumskapitel in unserer Firmengeschichte auf. Die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse bietet uns durch die damit verbundene Sichtbarkeit die Flexibilität, unser profitables Wachstum voranzutreiben und neue Investoren zu gewinnen, die am Erfolg von TIN NN teilhaben möchten. Wir verfügen über ideale Voraussetzungen, um vom Strukturwandel im Hotelmarkt zu profitieren.“



Ein einzigartiges Konzept – Von Containern zu Hotels

Die TIN INN Holding AG ist weltweit die einzige Hotelgruppe, die ihre Gebäude selbst entwickelt und produziert, die Hotels betreibt und im Bestand hält und dies vollständig in einer nachhaltigen Bauweise. Dadurch wird eine außergewöhnlich hohe Wertschöpfungstiefe erreicht und sämtliche Leistungsstufen bleiben unter eigener Kontrolle. Die Fertigung erfolgt in Deutschland in einer eigenen Smart Factory am Standort Wassenberg. Auf 40.000 m2 Fläche kann dank roboterunterstützter, automatisierter Fertigung ein gesamtes Hotel in wenigen Wochen montiert werden. Die gesamte Bauzeit beträgt vier Monate ab Erhalt der Baugenehmigung. Verlassen die Hotelmodule die Smart Factory in Wassenberg, sind sie bereits zu 90 % ausgestattet.

Alle TIN INN Hotels verfügen über 20 standardisierte Zimmer, gefertigt aus recycelten Überseecontainern. Ein weltweit patentiertes Dämmverfahren verwandelt diese in hochwertige, energieeffiziente Hotelzimmer. Die Kombination aus industrieller Fertigung, innovativer Technik und modernem Design erlaubt nicht nur kurze Bauzeiten, sondern sichert auch ein hohes Qualitätsniveau. Der Betrieb ist vollständig digitalisiert und kommt ohne Rezeption aus. Gäste erhalten am Anreisetag einen individuellen Tür-Code per Smartphone. Die Zimmer bieten modernen Komfort: großzügige Boxspringbetten, Kaffeemaschinen, Minibar-Überraschungen, Bäder mit Fußbodenheizung und zahlreiche weitere Annehmlichkeiten. Geschwindigkeit, Nachhaltigkeit und digitaler Service machen TIN INN zu einem Pionier in der Hotelbranche.



TIN INN: Wirtschaftliche Hotelkonzepte für Mittelstädte

TIN INN erzielt mit jedem Hotel (20 Zimmer) einen hohen Ertrag und ist wirtschaftlich nachhaltig profitabel. So lassen sich gezielt Übernachtungsbedarfe in Mittelstädten bedienen – ein Segment, das für klassische Hotelkonzepte oft nicht wirtschaftlich erschließbar ist.

Grundlage dieser hohen Profitabilität bei geringen Zimmerzahlen sind mehrere Effizienzfaktoren: Der Betrieb erfolgt nahezu vollständig digital, wodurch der Personalbedarf stark reduziert wird. Die modulare, serielle Bauweise in der Smart Factory ermöglicht eine schnelle und kosteneffiziente Realisierung neuer Standorte. Der Verzicht auf eine klassische Rezeption sowie Frühstücksangebote senkt Fixkosten und vereinfacht operative Abläufe – bei gleichzeitig hoher Gästezufriedenheit. Die eigene IT-Infrastruktur („TIN INN OS“) sowie eigene App-Lösungen zur Steuerung der Mitarbeiter gewährleistet einen reibungslosen, skalierbaren Betrieb und unterstützt das operative Geschäft.



Klare Positionierung für nachhaltiges Wachstum und Profitabilität

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte TIN INN eine Gesamtleistung (pro-forma) von EUR 17,8 Mio. sowie ein EBITDA (pro-forma) von EUR 11,2 Mio. Das Konzernergebnis (pro-forma) belief sich auf EUR 8,3 Mio. Die Auslastung der fünf bestehenden Hotels lag im Jahresdurchschnitt bei über 72 %. Gäste bewerteten ihren Aufenthalt durchschnittlich mit 8,5 von 10 Punkten auf den Bewertungsportalen (u. a. Booking.com, HRS).

Das Geschäftsmodell von TIN INN ist auf planbares Wachstum und nachhaltige Ertragskraft ausgelegt. Die hohe Nachfrage erlaubt die schnelle Erschließung neuer, profitabler Standorte ohne lange Anlaufphasen. Der vollständig digitalisierte Betrieb sowie standardisierte Prozesse ermöglichen kontrolliertes, skalierbares Wachstum. Gleichzeitig sorgen geringe Investitions- und Betriebskosten für eine attraktive Margenstruktur.

Aktuell sind 18 Hotelstandorte bereits vertraglich gesichert – die Grundlage für eine dynamische Wachstumsphase. Darüber hinaus besteht eine Pipeline von über 35 Standorten in Deutschland sowie Österreich, welche das Wachstum in den kommenden zwei Jahren sicherstellt.

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet TIN INN mit einer Fortsetzung des dynamischen Wachstums. Die bestehende Projektpipeline sowie die vertraglich gesicherten Standorte bilden die Grundlage für eine spürbare Ausweitung von Umsatz und operativer Ertragskraft. Erwartet wird eine weitere Steigerung der operativen Kennzahlen – getragen von zusätzlichen Hoteleröffnungen, einer stabil hohen Auslastung und der konsequenten Umsetzung des effizienten, skalierbaren Geschäftsmodells.



Ankeraktionäre und Freefloat

Das Grundkapital der TIN INN Holding AG in Höhe von EUR 20.050.000,00 ist eingeteilt in 20.050.000 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00. Im Rahmen der Börsenlistung wurde keine Kapitalerhöhung vorgenommen. Ankeraktionär ist die Benner Holding GmbH mit Sitz in Wiesbaden, weitere Anteile entfallen auf die Gründer und das Management. Der Freefloat beträgt 20,5 %. Die Benner Holding sowie die Unternehmensgründer und das Management der TIN INN Holding AG haben sich zu einem Lock-up von mindestens zwei Jahren verpflichtet.

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und fungiert künftig als Designated Sponsor.



Über TIN INN Holding AG:

Die TIN INN Holding AG („TIN INN“ oder „Gesellschaft“) ist einer der innovativsten Hotelbetreiber weltweit und setzt mit einem einzigartigen Konzept aus modularer Bauweise, vollständiger Digitalisierung und nachhaltiger Wertschöpfung neue Maßstäbe in der Hotellerie und seriellen Produktion von Gebäuden. TIN INN entwickelt, produziert, besitzt und betreibt Hotels aus recycelten Seefrachtcontainern – ein Geschäftsmodell, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt und Skalierbarkeit mit hoher Effizienz verbindet. Die am Standort Wassenberg errichtete Smart Factory wurde über Jahre entwickelt, der Produktionsoutput erreicht bis 50 Hotels pro Jahr. Die Bauzeit beträgt vier Monate.

Die Hotels richten sich vor allem an beruflich Reisende, bieten ein hochwertiges 3-Sterne-Plus-Erlebnis und sind gezielt in Mittelstädten mit 20.000 bis 200.000 Einwohnern angesiedelt – Märkte, die von traditionellen Hotelketten oft nicht abgedeckt werden. TIN INN kombiniert erstklassiges Design, smarte Technologie und nachhaltige Bauweise, um eine moderne, effiziente und profitable Hotelkette zu etablieren.

Weitere Informationen über TIN INN finden sich unter corporate.tin-inn.com.



TIN INN Holding AG

Estelle Walle

Investor Relations

ir@tin-inn.com

Forster Weg 40

41849 Wassenberg

Deutschland

corporate.tin-inn.com

19.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2140168 19.05.2025 CET/CEST