ProSieben stärkt Podcast-Geschäft - übernimmt Studio Bummens

Berlin (Reuters) - ProSiebenSat.1 stärkt sein Podcast-Geschäft und übernimmt die Mehrheit beim Berliner Unternehmen Studio Bummens.

Der Deal soll Ende Mai abgeschlossen sein, teilte der TV-Konzern am Montag mit, ohne sich zum Kaufpreis zu äußern. Die Podcast-Tochter Seven.One Audio soll ihr Geschäft ausweiten. Die Mediengruppe will damit Produktion und Vermarktung enger verzahnen. "Wir bauen unser starkes Podcast-Geschäft mit der Produktionsexpertise von Studio Bummens weiter aus und stellen uns so entlang der gesamten Podcast-Wertschöpfungskette noch breiter und stärker auf", sagte Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin der Seven.One Entertainment Group. Für die Talente, die Studio Bummens mitbringe, und für den Streaming-Dienst Joyn von ProSiebenSat.1 seien dies "wertvolle neue Perspektiven".

Studio Bummens produziert viele bekannte Podcasts im deutschsprachigen Raum, etwa "Baywatch Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf, Thomas Schmitt und Jakob Lundt, "Apokalypse & Filterkaffee" mit Micky Beisenherz, "G Spot" mit Stefanie Giesinger und "Einfach mal Luppen" mit Ex-Fußballstar Toni Kroos und dessen Bruder Felix Kroos.

