USA: Verhandlungen "in gutem Glauben" Voraussetzung für Rücknahme von Zöllen

Washington (Reuters) - Die USA lassen weiter offen, was sie von ihren Handelspartnern im Gegenzug für die Rücknahme angekündigter Zoll-Anhebungen erwarten.

Finanzminister Scott Bessent sagte am Sonntag dem Sender NBC lediglich, Präsident Donald Trump werde die im April genannten Zölle für alle verhängen, die nicht "in gutem Glauben" verhandeln würden. Er ließ offen, was darunter zu verstehen sein könnte. Auch sagte er nicht, wann entschieden werden könnte, die von Trump am 2. April verhängten höheren Zölle in Kraft treten zu lassen. Trump hatte seitdem wiederholt den Kurs in seiner Zoll-Politik gewechselt.

Bessent ergänzte, die US-Regierung werde sich auf ihre 18 wichtigsten Handelsbeziehungen konzentrieren. Der Zeitplan für etwaige Abkommen werde auch davon abhängen werde, ob die Länder in gutem Glauben verhandelten. Wer das nicht tue, werde einen Brief von den USA bekommen. Darin werde dann der verhängte Zoll-Satz stehen ("Here is the rate.") "Ich würde also erwarten, dass alle kommen und in gutem Glauben verhandeln", so Bessent. Für die Länder, die einen Brief bekämen, werde der Zoll wahrscheinlich auf das am 2. April festgelegte Niveau gesetzt, sagte der Minister. Auf die Frage, wann Handelsabkommen angekündigt werden könnten, sagte Bessent: "Auch hier wird es davon abhängen, ob sie in gutem Glauben verhandeln". Er gehe davon aus, dass die USA letztlich viele regionale Abkommen abschließen würden.

