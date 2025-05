Palästinenser: Mehr als 50 Tote bei israelischen Angriffen

GAZA (dpa-AFX) - Die Angriffe Israels im Gazastreifen fordern nach palästinensischen Angaben weitere Opfer. Seit der Nacht seien mindestens 50 Menschen getötet worden, teilte der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz in dem Küstengebiet mit. Auch seien Dutzende Menschen bei den Angriffen verletzt worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Sie machen auch keinen Unterschied zwischen Kämpfern und Zivilisten.

Das israelische Militär forderte indes die Bewohner weiterer Gebiete im Norden des Gazastreifens dazu auf, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Die israelischen Streitkräfte operierten in Beit Lahia, dem Flüchtlingslager Dschabalija und anderen Wohnvierteln zwischen der Nordgrenze des Gebiets und der Stadt Gaza mit massiven Kräften, gab die Armee bekannt.

Als Grund gab sie an, dass Terrororganisationen in den zu räumenden Gebieten "terroristische Aktivitäten" entfalteten. Damit sind die islamistische Hamas-Miliz und ihre bewaffneten Verbündeten gemeint. Die Botschaft wurde in arabischer Sprache als SMS-Nachricht an die betroffenen Bewohner und über die Plattform X verbreitet.

Derartige Evakuierungsaufrufe sind häufig und begleiten die derzeit laufende israelische Großoffensive im Gazastreifen. Bereits am Mittwoch hatte die Armee die Bewohner anderer, benachbarter Viertel im nördlichen Gazastreifen zum Verlassen ihrer Behausungen aufgerufen./edr/gm/DP/men