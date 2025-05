Manchester United gibt Abschied von Eriksen bekannt

MANCHESTER (dpa-AFX) - Manchester United und Fußball-Star Christian Eriksen gehen künftig getrennte Wege. Der Vertrag des 33 Jahre alten Dänen wird nicht verlängert, wie United nach Abschluss der Premier-League-Saison mitteilte. Eriksen lief in seinen drei Jahren bei United 107 Mal für den Club auf. Sein letzter Auftritt geriet noch einmal emotional: Als Joker kam Eriksen in die Partie und verwandelte in der 87. Minute einen Elfmeter, der ihm von Bruno Fernandes überlassen wurde.

Bei der EM 2021 hörte das Herz des dänischen Nationalspielers im ersten Vorrundenspiel gegen Finnland für mehrere Minuten auf, zu schlagen. Es waren schockierende Szenen. Eriksen überlebte, fiel in der Folge aber lange aus.

Danach verließ er die italienische Serie A und Inter Mailand, weil er dort wegen des Defibrillator-Implantats keine Spielgenehmigung erhielt. Der Mittelfeldspieler wechselte zum FC Brentford und zog von dort zu United weiter. Neben Eriksen verabschiedeten die Red Devils nach dem 2:0 gegen Aston Villa auch die beiden Innenverteidiger Victor Lindelöf sowie Jonny Evans./pre/DP/zb