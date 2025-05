Ifo-Umfrage: Weniger Unternehmen wollen Stellen abbauen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - In Deutschland wollen laut einer Umfrage weniger Unternehmen Stellen abbauen. Im Mai habe das vom Ifo-Institut ermittelte Beschäftigungsbarometer auf 95,2 Punkte zugelegt, von 94 Punkten im Vormonat, teilte das Forschungsinstitut am Montag in München mit. Der Wert ist damit den zweiten Monat in Folge gestiegen und hat den höchsten Stand seit Juli 2024 erreicht.

"Der Arbeitsmarkt zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung", kommentierte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe das Ergebnis einer Umfrage unter deutschen Firmen. Allerdings zeige der Anstieg des Beschäftigungsbarometers bisher noch keine "echte Trendwende", sagte er. Dies werde maßgeblich von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängen.

In den verschiedenen Bereichen der deutschen Wirtschaft zeigte die Umfrage deutliche Unterschiede. In der Industrie sei das Beschäftigungsbarometer im Mai zwar zum fünften Mal in Folge gestiegen. "Insgesamt bauen die Unternehmen jedoch weiterhin mehrheitlich Stellen ab", heißt es weiter in der Mitteilung des Ifo-Instituts.

Dagegen haben Dienstleister ihren Personalbestand leicht aufgestockt - insbesondere in der Leiharbeitsbranche keimt nach Einschätzung der Ifo-Experten "vorsichtiger Optimismus" auf. Im Handel überwiege hingegen weiter der Abbau von Stellen. Auch das Baugewerbe plane noch überwiegend mit weniger Beschäftigten, wenngleich sich auch hier der Stellenabbau verringert habe.

Laut jüngsten Daten der Bundesagentur für Arbeit ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland dank einer leichten Frühjahresbelebung im April um 36.000 auf 2,932 Millionen Menschen gesunken. Das sind aber 182.000 mehr als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote ging im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 6,3 Prozent zurück./jkr/jsl/jha/