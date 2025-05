Merz kritisiert Israel wegen Gaza-Offensive scharf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz schlägt gegenüber der israelischen Regierung eine neue, scharfe Tonlage an.

Die Offensive der israelischen Armee im Gazastreifen "verstehe ich offen gestanden nicht mehr", sagte Merz am Montag im WDR-Europaforum. Dass die palästinensische Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft gezogen werde wie in den vergangenen Tagen, "lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen", fügte er hinzu. Der Kanzler vermied es zwar erneut, auf das Thema Sanktionen einzugehen. Aber er mahnte die israelische Regierung, nichts mehr zu tun, "was ihre Partner nicht bereit sind zu tragen". Er habe Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Gesprächen gewarnt, "es nicht zu übertreiben". Wenn jetzt offensichtlich am Wochenende im Gazastreifen ein Kinderheim oder ein Kindergarten getroffen worden sei, sei dies "eine menschliche Tragödie und eine politische Katastrophe".

Merz unterstrich erneut, dass Deutschland schon aus historischer Verantwortung immer an der Seite Israels stehen werde. "Aber wenn Grenzen überschritten werden, wo einfach das humanitäre Völkerrecht jetzt wirklich verletzt wird, dann muss auch Deutschland, da muss auch der deutsche Bundeskanzler dazu etwas sagen." Deutschland habe ein hohes Interesse daran, an der Seite Israels zu bleiben, sagte er. Merz mahnte aber auch: Er denke, dass Israel ein hohes Interesse daran habe, dass Deutschland der wichtigste Partner in Europa bleibe.

