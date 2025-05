Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar nach - Schwache Inflation in Frankreich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gesunken. Nach einer unerwartet schwachen Inflation in Frankreich fiel die Gemeinschaftswährung bis auf ein Tagestief von 1,1343 US-Dollar. Am frühen Morgen wurde sie noch etwa einen halben Cent höher gehandelt.

Für Belastung sorgte ein überraschender Rückgang der Inflation in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone. Im Mai war die für europäische Vergleichszwecke berechnete französische Teuerung (HVPI) auf 0,6 Prozent gefallen. Das ist die geringste Jahresrate seit Ende 2020. Analysten hatten hingegen eine unveränderte Jahresrate von 0,9 Prozent erwartet.

Seit mittlerweile vier Monaten liegt die französische Inflation unter einem Prozent und damit deutlich unter dem von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebten Ziel von mittelfristig zwei Prozent. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die EZB bei der nächsten Zinsentscheidung in der kommenden Woche die Leitzinsen weiter senken wird.

Am Devisenmarkt bleibt das Interesse im weiteren Tagesverlauf auf Konjunkturdaten gerichtet. Am Nachmittag stehen in den USA die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten./jkr/jsl/men