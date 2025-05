EQS-News: Avemio AG forciert strategischen Wandel zum Medientechnologiekonzern – Fokus auf Effizienz im Handelsgeschäft, digitale Skalierung und margenstarke Marktsegmente

EQS-News: Avemio AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Avemio AG forciert strategischen Wandel zum Medientechnologiekonzern – Fokus auf Effizienz im Handelsgeschäft, digitale Skalierung und margenstarke Marktsegmente



27.05.2025 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Avemio AG forciert strategischen Wandel zum Medientechnologiekonzern – Fokus auf Effizienz im Handelsgeschäft, digitale Skalierung und margenstarke Marktsegmente



Effizienzoffensive im Handelssegment mit erwarteter jährlicher Kostenersparnis im einstelligen Millionen-Euro-Bereich

Deutlich wachsender Anteil wiederkehrender Umsätze durch eigene Cloud- und KI-Lösungen

Erschließung neuer Marktsegmente für Systemintegration und Projektgeschäft durch digitale Lösungen

Verbesserte Konzernprofitabilität durch Transformation und Technologieausbau angestrebt



Mainz-Kastel, 27. Mai 2025 –Die Avemio AG (ISIN DE000A40KY59, Ticker AV2), ein europaweit führender Systemlieferant von Hard- und Software für die professionelle Film-, Broadcast-, Audio- und Videobranche, treibt ihre Transformation vom Handelsunternehmen zum international aufgestellten Medientechnologiekonzern mit Nachdruck voran. Ziel ist es, Effizienzpotenziale im Kerngeschäft zu heben und gleichzeitig digitale Geschäftsfelder mit hoher Marge und Skalierbarkeit auszubauen.



Strukturwandel im Handelssegment zur Stärkung der Profitabilität

Im klassischen Handelsgeschäft setzt die Avemio AG gezielte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung um. Dazu zählen Standortzusammenlegungen, einheitliche digitale Workflows und die Integration zentraler Plattformlösungen. Begleitet wird die Umstrukturierung von gezielten Personalmaßnahmen. Diese Maßnahmen sollen ab dem Geschäftsjahr 2026 zu einer jährlichen Kostenreduktion im einstelligen Millionen-Euro-Bereich führen. Damit soll das Kerngeschäft nachhaltig stabilisiert und in die Profitabilität geführt werden.



Digitale Lösungen mit wiederkehrenden Umsätzen und hoher Marge

Parallel dazu investiert Avemio gezielt in eigene Cloud- und KI- (Künstliche Intelligenz) Produkte, die moderne, hybride Produktionsworkflows ermöglichen. Besonders die SaaS-Lösung helmut.cloud gewinnt an Marktpräsenz und soll künftig wiederkehrende Umsätze mit deutlich überdurchschnittlicher Rohmarge generieren. Die selbstentwickelte Software ermöglicht eine schrittweise Transformation bestehender Produktionsprozesse und unterstützt hybride Workflows. Damit schützt sie bestehende On-Premise-Investitionen. Ergänzend dazu bietet CaraOne eine preisgekrönte Softwarelösung zur lokal betriebenen Automatisierung zentraler Produktionsprozesse, basierend auf einem medienoptimierten Large Language Model (LLM) ohne externe APIs oder Cloud-Zugriffe. CaraOne zeichnet sich bei signifikanten Effizienzgewinnen, deutlichen Zeitersparnissen und konstant hoher redaktioneller Qualität durch vollständige Datensouveränität, tiefe Workflow-Integration und KI-gestützte Funktionen wie Interview-Analyse, automatisierte Trailer-Konzepte und Social-Media-Highlight-Generierung aus. Das digitale Geschäft erschließt darüber hinaus neue Marktsegmente für Systemintegration und Projektlösungen.



Steffen Schenk, COO der Avemio AG: „Unsere Angebote zielen nicht nur auf kurzfristige Effizienzgewinne ab, sondern ermöglichen unseren Kunden eine echte Transformation ihrer Produktionsprozesse. Die Kombination aus operativer Exzellenz im Handelsgeschäft und wachstumsstarken digitalen Lösungen macht uns zukunftsfest.“



Digitale Skalierbarkeit als Wachstumstreiber für Konzernentwicklung

Das Handelsgeschäft bildet ein strategisches Fundament für die Avemio AG. Gleichzeitig wird die Rolle digitaler Lösungen als Wachstumstreiber und Margenhebel kontinuierlich gestärkt – mit dem Ziel, die wirtschaftliche Basis des Konzerns strukturell zu verbessern und neue Marktpotenziale zu erschließen. Dabei gewinnen die digitalen Lösungen der Avemio Group zunehmend an Relevanz – auch über die klassische Medienbranche hinaus. Derzeit laufen konkrete Gespräche mit internationalen Vertriebspartnern sowie mit potenziellen Kunden aus angrenzenden Sektoren wie Security, Surveillance und Defense.



Ralf P. Pfeffer, CEO der Avemio AG: „Die Medienbranche steht an einem technologischen Wendepunkt: KI- und Cloudlösungen verändern Produktionsprozesse grundlegend. Wer jetzt in digitale Infrastruktur investiert, sichert sich entscheidende Wettbewerbsvorteile. Mit unserer richtungsweisenden Positionierung und technologischen Kompetenz, datenschutzkonforme Lösungen zu entwickeln und zu betreiben, ist die Avemio AG strategisch hervorragend positioniert, um diese Entwicklung aktiv mitzugestalten.“



Über Avemio AG

Die Avemio Aktiengesellschaft ist ein Medientechnologiekonzern mit einer Fokussierung auf professionelle Film- und Fernsehtechnik. Die seit vielen Jahren stark wachsende und mit rund 100 Mio. Euro mit Abstand umsatzstärkste Handelsgruppe im deutschsprachigen B2B-Markt und größter Fachhändler in der Europäischen Union beliefert Content-Produzenten als herstellerunabhängiger Anbieter mit Produkten aller maßgeblichen Hersteller. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen sowie die Planung, Erstellung und Systemintegration medientechnischer Workflows mit eigenen Softwareprodukten und Cloudangeboten. Der Börsengang erfolgte 2023 im Rahmen eines Reverse-IPO. Es folgte der Aufstieg in den Primärmarkt sowie die Zulassung zum Handelsplatz Xetra. Die Avemio Group verfolgt eine internationale Buy-and-Build-Strategie sowie den Ausbau des margenstarken eigenen Softwareangebotes.



Kontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Bahnhofstr. 98

82166 Gräfelfing/München

Tel: +49 89 125 09 03-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

27.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2145274 27.05.2025 CET/CEST