EQS-News: DATAGROUP mit Umsatzplus im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2024/2025

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

DATAGROUP mit Umsatzplus im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2024/2025



27.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN HOHEITSGEBIETEN UND TERRITORIEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRCIT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.



DATAGROUP mit Umsatzplus im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2024/2025



Ergebnisentwicklung mit einer EBIT-Marge von 8,1 % im ersten Halbjahr 2024/2025 im Rahmen der Erwartungen

Auftragseingang im CORBOX-Kerngeschäft weiterhin mit positiver Entwicklung

Erwerbsangebot an die Aktionär*innen der DATAGROUP SE zu einem Angebotspreis für 54,00 EUR je DATAGROUP Aktie gestartet

DATAGROUP-Gründer Max H.-H. Schaber (HHS) wird auch künftig gemeinsam mit KKR die Kontrolle über das Unternehmen behalten

Pliezhausen, 27. Mai 2025. DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) veröffentlicht heute die Finanzzahlen zum zweiten Quartal 2024/2025 und zum ersten Halbjahr 2024/2025. Danach stiegen die Umsätze im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2024/2025 jeweils zweistellig. Die Ergebnisentwicklung spiegelt weiterhin planmäßig die laufenden Investitionen in die Zukunftsthemen Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud-Technologien wider und liegt mit einer EBIT-Marge von 8,1 % im Rahmen der Erwartungen. Im ersten Halbjahr 2024/2025 konnten Neukundenaufträge in Höhe von 18,1Mio.EUR sowie Cross- und Upselling- Aufträge in Höhe von 10,6Mio.EUR gewonnen werden. Der Ausblick auf das Gesamtjahr 2024/2025 wird bestätigt.

Die Umsatzerlöse stiegen im zweiten Quartal um 10,1 % auf 140,5 Mio. EUR (i.Vj. 127,7 Mio. EUR) und im ersten Halbjahr 2024/2025 um 12,5 % auf 279,8 Mio. EUR (i.Vj. 248,7 Mio. EUR). Die Materialkosten stiegen durch den geänderten Servicemix mit höherem Hardwareanteil im 1. Halbjahr 2024/2025 um 17,2 % auf 85,0 Mio. EUR (i.Vj. 72,5 Mio. EUR), die Personalkosten erhöhten sich durch den höheren Personalbestand, zurückzuführen auf Neuakquisitionen und personelle Aufstockung in den Zukunftsfeldern, auf 141,2 Mio. EUR (i.Vj. 128,6 Mio. EUR). Der Rohertrag entwickelte sich durch den deutlichen Anstieg der Materialkosten nur leicht unterproportional mit plus 11,1 % auf 196,5 Mio. EUR (i.Vj. 176,9 Mio. EUR).

Das EBITDA erreichte 41,4 Mio. EUR (i.Vj. 38,1 Mio. EUR), das EBIT lag bei 22,6 Mio. EUR (i.Vj. 20,8 Mio. EUR). Somit lag die EBIT-Marge im ersten Halbjahr bei 8,1 % nach 8,3 % im Vorjahresvergleichszeitraum.

Bilanzentwicklung und Cashflow

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Geschäftsjahresende auf 558,6 Mio. EUR (30.09.2024: 537,4 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote liegt mit 28,4 % nahezu auf dem Niveau zum Geschäftsjahresende (30.09.2024: 28,6 %). Die liquiden Mittel beliefen sich auf 34,9 Mio. EUR (30.09.2024: 36,6 Mio. EUR).

Die Nettoverschuldung lag zum Ende des Halbjahres bei 166,1 Mio. EUR im Vergleich zu 139,1 Mio. EUR zum Geschäftsjahresende am 30.09.2024. Die Steigerung liegt insbesondere in dem Erwerb der Tarador (9,4 Mio. EUR), der Auszahlung der Dividende in Höhe von 8,3 Mio. EUR sowie dem Aktienrückkauf in Höhe von 2,1 Mio. EUR begründet. Die Nettoverschuldung zu EBITDA liegt damit bei 2,0 (30.09.2024: 1,7). Der Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit lag vor allem aufgrund der Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bei 11,3 Mio. EUR (i.Vj. 17,0 Mio. EUR).

Strategische Partnerschaft von KKR und HHS

Die Dante Beteiligungen SE, eine Holdinggesellschaft, kontrolliert von Investmentfonds, Vehikeln und Accounts, die von Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen „KKR“) beraten und verwaltet werden, hat am 15. April 2025 eine Investorenvereinbarung mit der DATAGROUP SE unterzeichnet, der Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt haben. Im Rahmen der Transaktion hat Dante Beteiligungen SE den Aktionär*innen von DATAGROUP ein öffentliches Erwerbsangebot zu einem Angebotspreis von EUR 54,00 pro Aktie in bar unterbreitet. Am 9. Mai 2025 hat die Dante Beteiligungen SE die Angebotsunterlage für das öffentliche Erwerbsangebot für die Aktien (ISIN: DE000A0JC8S7) der DATAGROUP SE veröffentlicht. Am 23. Mai 2025 haben Vorstand und Aufsichtsrat von DATAGROUP SE ihre begründete Stellungnahme zu dem öffentlichen Erwerbsangebot (auch zur Vorbereitung der Beendigung der Einbeziehung in den Freiverkehr (sog. Delisting)) der DATAGROUP SE abgegeben. Darin erklären Vorstand und Aufsichtsrat, dass sie das aus ihrer Sicht faire, angemessene und attraktive Angebot unterstützen und beabsichtigen, alle von ihnen persönlich direkt oder indirekt gehaltenen DATAGROUP-Aktien in das Angebot einzureichen. In der Investorenvereinbarung haben DATAGROUP SE und Dante Beteiligungen SE vereinbart, dass die Einbeziehung der DATAGROUP-Aktien in den Freiverkehr nach der Abwicklung des Erwerbsangebots, soweit rechtlich zulässig, beendet werden soll (sog. Delisting). Vorstand und Aufsichtsrat weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein separates Delisting-Angebot hierfür nicht erforderlich ist. Den DATAGROUP-Aktionär*innen wird über dieses Angebot die Möglichkeit gegeben, ihre DATAGROUP-Aktien vor einem Delisting an die Dante Beteiligungen SE zu veräußern. Die Annahmefrist des Angebots endet am 6. Juni 2025, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Im Unterschied zu Angeboten gemäß dem deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) wird es darüber hinaus keine weitere Annahmefrist geben. Weitere Details finden sich unter: Öffentliches Erwerbsangebot - DATAGROUP.

DATAGROUP verfolgt mit der strategischen Partnerschaft mit KKR und HHS das Ziel, seinen bereits beeindruckenden Wachstumskurs zu beschleunigen und damit die Voraussetzungen zu schaffen, den wachsenden Bedarf an IT-Services und Digitalisierung zu nutzen. Zu diesem Zweck und zeitgleich mit Abschluss der Investorenvereinbarung haben Max H.-H. Schaber, Gründer von DATAGROUP, und seine Familienholding HHS sowie KKR eine strategische Partnerschaft vereinbart und dazu Verträge abgeschlossen, aufgrund derer HHS seinen derzeitigen Anteil von 54,4 % am Grundkapital von DATAGROUP mittelbar an die Dante Beteiligungen SE übertragen wird.

DATAGROUP-Gründer Max H.-H. Schaber wird auch künftig über HHS und gemeinsam mit KKR die Kontrolle über das Unternehmen behalten und Vorsitzender des Aufsichtsrats von DATAGROUP bleiben, um für alle Beteiligten Kontinuität sicherzustellen. Dazu werden HHS und KKR zu jeweils 50 % an einer Holdinggesellschaft der Bieterin beteiligt sein.

„Der Einstieg von KKR ist ein entscheidender Schritt für unser Unternehmen. Die gleichberechtigte Partnerschaft zwischen KKR und HHS stellt sicher, dass wir bestens für die Zukunft gerüstet sind. Mit dieser Zusammenarbeit schaffen wir die ideale Grundlage, um unser Kerngeschäft auch zukünftig weiterzuentwickeln und unseren Kunden zusätzlichen Mehrwert zu bieten“, so DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender Andreas Baresel.

Der Halbjahresbericht steht zum Download unter datagroup.de/publikationen bereit.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de

KONTAKT

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

anke.banaschewski@datagroup.de

27.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2145712 27.05.2025 CET/CEST