EQS-News: HomeToGo gibt die Ergebnisse seiner Hauptversammlung 2025 bekannt: Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu - inklusive der Ernennung zweier neuer Aufsichtsräte

HomeToGo gibt die Ergebnisse seiner Hauptversammlung 2025 bekannt: Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu - inklusive der Ernennung zweier neuer Aufsichtsräte



Luxemburg, 27. Mai 2025 - Die Aktionäre der HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) haben heute auf der ordentlichen Hauptversammlung 2025 in Luxemburg allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt.

Insgesamt waren 64,7% des stimmberechtigten Grundkapitals (gegenüber 65,5% im Jahr 2024 und 64,4% im Jahr 2023) auf der Hauptversammlung vertreten. Alle vorgeschlagenen Beschlüsse wurden mit großer Mehrheit angenommen.

Als Teil der außerordentlichen Hauptversammlung stimmten die Aktionäre der Erneuerung und der Erhöhung des genehmigten Kapitals des Unternehmens zu. Die derzeitige Ermächtigung gilt bis zum 18. Februar 2026 und wird dann durch das neue genehmigte Kapital mit einer Laufzeit von fünf Jahren ersetzt.

Zwei neue Aufsichtsräte wurden ernannt: Dr. Florian Heinemann, Gründungs- und General Partner von Project A Ventures und Florian Schuhbauer, Co-CIO und Gründungspartner von Active Ownership.

Neben der Präsentation des zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und der Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2024 abgelaufene Geschäftsjahr, entlastete die Hauptversammlung außerdem alle Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats und stimmte dem Vergütungsbericht 2024 im Wege eines beratenden Beschlusses zu. Der Vorschlag des Aufsichtsrats, das Mandat des Abschlussprüfers Ernst & Young Luxemburg zu verlängern, wurde ebenfalls mit deutlicher Mehrheit angenommen.

Die Aktionäre der HomeToGo SE ernannten zwei neue Mitglieder des Aufsichtsrats: Dr. Florian Heinemann, Gründungspartner von Project A Ventures und Florian Schuhbauer, Co-CIO und Gründungspartner von Active Ownership. Gleichzeitig zog sich Martin Reiter aus dem Aufsichtsrat zurück.

Dr. Florian Heinemann ist ein erfahrener Unternehmer und aktiver Investor mit umfassender Expertise in den Bereichen Digital Business und Innovationsmanagement. Er ist Mitgründer und General Partner von Project A Ventures. Seit 2012 hat das Unternehmen in über 120 Gesellschaften investiert, darunter Trade Republic, Spryker, Kry, Sennder, WorldRemit/Zepz, Quantum Systems, Arx Robotics, Uberall, Catawiki und Dixa. Davor war Dr. Heinemann als Geschäftsführer bei Rocket Internet tätig.



Florian Schuhbauer, Co-CIO und Gründungspartner von Active Ownership, verfügt über umfangreiche Erfahrung im Private- und Public-Equity-Bereich und blickt auf eine langjährige Karriere im Finanzwesen zurück. Er war außerdem Mitgründer der Newtron AG und hatte leitende Positionen bei DHL Global Mail, General Capital Group/Active Value Investors und Triton Partners inne.

Christoph Schuh, Aufsichtsratsvorsitzender von HomeToGo: „Wir freuen uns, Dr. Florian Heinemann und Florian Schuhbauer in unserem Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Mit ihrer umfassenden Expertise in der Investmentindustrie und der Skalierung von Internetunternehmen wird ihr Rat besonders wertvoll sein, um HomeToGo weiterhin als die in Europa führende Marke im Ferienwohnungsmarkt zu positionieren. Daneben möchte ich Martin Reiter persönlich für seine wertvollen Beiträge sowie seinen Einsatz und seine Expertise, die er in den vergangenen Jahren in den Aufsichtsrat eingebracht hat, danken.“

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und CEO von HomeToGo: „Die Hauptversammlung von HomeToGo ist eine hervorragende Gelegenheit, sowohl auf unsere Fortschritte als auch unsere Ziele in der Zukunft zu blicken. Wir freuen uns, dass alle Beschlussvorschläge der heutigen Versammlung mit großer Unterstützung angenommen wurden. Ich möchte mich persönlich bei unseren Aktionären, dem Aufsichtsrat und dem gesamten Team der HomeToGo-Gruppe für ihren Einsatz und ihr Vertrauen bedanken.

Wir freuen uns außerdem, mit Dr. Florian Heinemann und Florian Schuhbauer zwei neue Mitglieder in unserem Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Gleichzeitig danken wir Martin Reiter herzlich für seine wertvollen Beiträge und Ideen während der vergangenen Jahre. Unsere neuen Aufsichtsratsmitglieder teilen unsere gemeinsame Vision und werden dabei mit ihrer Expertise neue Blickwinkel aufzeigen. Wir freuen uns auf dieses nächste Kapitel unserer Reise.“

Alle Informationen zur Hauptversammlung 2025, einschließlich der Abstimmungsergebnisse und des Berichtes des Vorstandes finden Sie auf der Investoren-Webseite unter der Rubrik Hauptversammlung.

Über die HomeToGo Group

HomeToGo wurde 2014 in Berlin, Deutschland, mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen gewachsen.

Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo nahtlos Reisende mit der perfekten Unterkunft für jeden Urlaub. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, ist der weltweit führende Anbieter für Software- und Service-Lösungen für die Ferienhausvermietung. HomeToGo_PRO ist die Lösung für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern.

HomeToGo wurde in Berlin gegründet und ist in Europa groß geworden. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern.

Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/

HomeToGo - Millionen Möglichkeiten. Ein Zuhause.

Ansprechpartnerin für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com

Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert, CFA

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com

Forward-Looking Statements

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „projizieren", „Ziel" oder „anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

