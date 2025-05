Ifo: Stimmung der Versicherer trübt sich im ersten Quartal ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Stimmung der Versicherer in Deutschland hat sich Anfang 2025 eingetrübt.

Der Geschäftsklimaindex für Januar bis März sank zum Vorquartal um 7,2 auf 18,0 Punkte, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag zum Konjunkturtest des Münchner Ifo-Instituts mitteilte. "Auch an uns Versicherern geht die Konjunkturflaute in der Realwirtschaft nicht spurlos vorüber", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. "Aber unser Sektor ist gut aufgestellt und blickt vorsichtig optimistisch nach vorn."

Das Münchner Ifo-Institut befragt einmal im Vierteljahr etwa 150 Versicherer verschiedener Sparten nach ihrer Geschäftslage und den Aussichten. Beim Blick auf die Lebensversicherer zeigt sich laut GDV, dass insgesamt und vor allem im Neugeschäft die Beurteilung der Geschäftslage weiter auf einem sehr hohen Niveau liegt. Das Barometer für die Geschäftserwartungen sank dagegen im ersten Quartal massiv um 46,2 auf 0,4 Punkte. "Grund ist die einerseits schwache Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft bei gleichzeitig anhaltender globaler Unsicherheit", sagte Asmussen. In der Schaden- und Unfallversicherung sorgen rückläufige Schadenzahlen dafür, dass die Versicherer ihre aktuelle Situation besser beurteilen. Die Geschäftserwartungen hingegen fallen schlechter aus.

