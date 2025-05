New York Ausblick: Dow stabil erwartet - Nvidia-Zahlen nach Handelsende

Nach der Kursrally am Vortag dürfte die Wall Street zur Wochenmitte mit behaupteter Tendenz starten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsstart am Mittwoch kaum verändert bei 42.336 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag bei plus 0,2 Prozent.

Die Anleger warten mit Spannung auf die nach US-Handelsschluss avisierten Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns Nvidia. Ein positiver Bericht könne die Risikobereitschaft der Anleger weiter stützen und die Aufwärtsdynamik der Börsen aufrechterhalten, erklärte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

"Der KI-Highflyer muss vor allem nachweisen, dass das Gewinnwachstum nicht deutlich abflacht und man trotz der volatilen Zollpolitik ein nachhaltiges Geschäftsmodell etabliert hat. Ein Kursplus von 56 Prozent seit Anfang April legt die Messlatte extrem hoch - eine Enttäuschung der Anleger bei Vorlage der Quartalszahlen ist daher keineswegs auszuschließen", so Stanzl. Im vorbörslichen Handel stiegen die Nvidia-Papiere zuletzt um 0,7 Prozent.

Auch der Softwarekonzern Salesforce legt nach Handelsschluss seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Vorbörslich notierten die Titel des SAP-Konkurrenten zuletzt 0,1 Prozent höher. Tags zuvor war der Salesforce-Kurs um 1,5 Prozent gestiegen. Der Konzern hatte angekündigt, das Big-Data-Unternehmen Informatica für rund acht Milliarden US-Dollar zu übernehmen.

Für die Aktien von Abercrombie & Fitch ging es vorbörslich um satte 28 Prozent nach oben. Die Modekette hatte nach unerwartet guten Ergebniskennziffern für das abgelaufene Quartal ihre Jahresziele erhöht.

Die Anteilsscheine von Okta sackten vorbörslich um zwölf Prozent ab. Das Cybersecurity-Unternehmen hatte die Anleger mit einem unerwartet schwachen Quartalsausblick enttäuscht. Die Zahlen für das erste Geschäftsquartal seien sehr ordentlich ausgefallen, allerdings habe das Unternehmen auch vor einer schwächeren Nachfrage in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld gewarnt, kommentierte der Börsenbrief Bernecker.