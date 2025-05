EU-Umfrage: Zufriedenheit mit wirtschaftlicher Lage sinkt

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Bürgerinnen und Bürger zeigen sich weniger zufrieden mit der europäischen Wirtschaft als noch vor einem halben Jahr. Laut der neuesten "Eurobarometer"-Umfrage bewerten 57 Prozent der Deutschen die wirtschaftliche Lage in der EU als schlecht - vier Prozentpunkte mehr als noch im Herbst. Von den Befragten aus allen EU-Mitgliedsstaaten zogen 48 Prozent ein negatives Fazit - ebenfalls plus vier Prozentpunkte.

Die wirtschaftliche Lage im eigenen Land bewerten sogar zwei Drittel der befragten Deutschen als schlecht (67 Prozent, plus 7 Punkte zum Herbst). Zwar glaubt jeder Fünfte (21 Prozent), dass sich die Situation in Deutschland in den nächsten zwölf Monaten verbessert - fast die Hälfte der Befragten (49 Prozent) erwartet allerdings eine weitere Verschlechterung. Im Staatenvergleich erwarten demnach nur in Belgien, den Niederlanden und der Slowakei mehr Bürger eine schlechtere Entwicklung ihrer jeweiligen Wirtschaft.

EU-Bürger befürworten mögliche Gegenzölle

Nach Gründen für ihre Einschätzungen wurden die Teilnehmer in der "Eurobarometer"-Umfrage nicht befragt. Die vorherige Befragung im Herbst war jedoch noch vor der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten vorgenommen worden. Nach seinem Amtsantritt hatte dieser Strafzölle gegen die EU angekündigt, die zunächst bis Juli ausgesetzt sind. In den Verhandlungen zwischen der EU-Kommission und der US-Regierung gibt es weiterhin keine Einigung.

Für mögliche Gegenmaßnahmen gibt die Umfrage der EU Rückendeckung. Vier Fünftel der Befragten sprachen sich demnach vollständig (37 Prozent) oder eher (43 Prozent) dafür aus, dass die EU zur Wahrung eigener Interessen eigene Zölle erhebt, falls ein anderes Land höhere Abgaben einführen sollte. Auch in Deutschland lag die Zustimmung auf einem ähnlichen Niveau./nkl/DP/jha