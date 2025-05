IRW-News: High Tide Inc.: High Tide gibt die Abstimmungsergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre bekannt

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide gibt die Abstimmungsergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre bekannt

CALGARY, AB, 30. Mai 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten - gab heute die Abstimmungsergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre des Unternehmens bekannt, die am 29. Mai 2025 stattfand (die Versammlung). Alle Kandidaten, die im Informationsrundschreiben des Managements des Unternehmens vom 17. April 2025 aufgelistet waren, wurden zu Direktoren des Unternehmens gewählt.

Jeder der folgenden fünf vom Management vorgeschlagenen Kandidaten wurde als Direktor des Unternehmens gewählt. Die Ergebnisse dieser Abstimmungen lauten wie folgt:

KANDIDAT STIMMEN DAFÜR ENTHALTUNGEN

Anzahl % Anzahl %

Harkirat (Raj) Grover 16.429.716 99,54 % 72.250 0,46 %

Nitin Kaushal 16.325.592 99,52 % 79.374 0,48 %

Arthur Kwan 16.315.972 99,46 % 88.994 0,54 %

Christian Sinclair 16.291.469 98,71 % 213.497 1,29 %

Andrea Elliott 16.330.106 99,54 % 74.859 0,46 %

Darüber hinaus stimmten die Aktionäre bei der Versammlung zu, (i) das Board of Directors (das Board) auf fünf Mitglieder festzusetzen, (ii) Davidson & Company LLP zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das kommende Jahr zu ernennen und das Board zu ermächtigen, dessen Vergütung festzulegen, sowie (iii) den vom Board am 9. April 2025 genehmigten Aktionärsrechteplan zu ratifizieren. Die Ergebnisse dieser Abstimmungen lauten wie folgt:

Beschluss STIMMEN DAFÜR ENTHALTUNGEN STIMMEN DAGEGEN

Anzahl % Anzahl % Anzahl %

Festsetzung des Board auf fünf 16.473.398 99,81 % - - 31.568 0,19 %

Mitglieder

Ernennung von Davidson & Company 16.416.170 99,46 % 88.795 0,54 % - -

LLP zum

Wirtschaftsprüfer

Genehmigung des 11.145.702 67,94 % - - 5.258.613 32,06 %

Aktionärsrechteplans

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen und ist der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler weltweit, gemessen an der Anzahl der Geschäfte Wie von ATB Capital Markets berichtet, basierend auf der Anzahl der Geschäfte am 6. Februar 2025

. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 200 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ernannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

