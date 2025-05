Max-Planck-Gesellschaft verzeichnet dreimal mehr Bewerbungen aus den USA

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Unsicherheit über die Zukunft der US-amerikanischen Universitäten hat zu einem dreifachen Anstieg der Bewerbungen aus den USA bei der Max-Planck-Gesellschaft geführt.

Die Max-Planck-Gesellschaft, ein staatlich gefördertes Netzwerk von Forschungszentren, erhielt nach eigenen Angaben 81 Bewerbungen aus den USA für ihre jüngste Suche nach vielversprechenden Nachwuchswissenschaftlerinnen, die ihr eigenes Forschungslabor aufbauen möchten. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr gingen nur 25 Bewerbungen ein.

"Interessant ist, dass die Zahl der Bewerbungen aus anderen Teilen der Welt konstant geblieben ist", sagte Patrick Cramer, Direktor der Max-Planck-Gesellschaft, zu Reuters. "Wenn man sich ansieht, von welchen Institutionen diese Bewerbungen stammen, stellt man fest, dass fast die Hälfte auf fünf Institutionen konzentriert ist: Harvard, Stanford, MIT, die National Institutes of Health und die University of California." Cramer sagte, die Gesellschaft plane, zusätzliche Mittel bereitzustellen, um statt der geplanten zwölf künftig bis zu 20 Bewerber einzustellen, wenn die Gesamtqualität so hoch sei wie erwartet.

Wie berichtet stellen sich die führenden deutschen Forschungsinstitutionen darauf ein, mehr Wissenschaftler aus den USA aufzunehmen, seit US-Präsident Donald Trump gegen Forschungseinrichtungen und bestimmte Forschungsschwerpunkte vorgeht. Die neue schwarz-rote Bundesregierung plant ein 1000-Köpfe-Programm. "Unser Hauptanliegen ist es, sicherzustellen, dass wir in dieser Generation nicht zu viele talentierte Menschen für die globale Wissenschaft verlieren", sagte Cramer nach einem Aufenthalt in den USA. "Wir müssen versuchen, in Europa einen sicheren Hafen zu bieten, wo wir Talente aufnehmen können, um die kommenden Jahre zu überbrücken", fügte er hinzu.

"Wir können Forschern, die von den Turbulenzen in den USA verunsichert sind, Zuverlässigkeit bieten", sagte Petra Olschowski, Forschungsministerin des Landes Baden-Württemberg, zu Reuters.

