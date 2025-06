EQS-News: Shelly Group SE: Ordentliche Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 0,13 je Aktie – hohe Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Shelly Group SE: Ordentliche Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 0,13 je Aktie – hohe Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten



02.06.2025 / 18:30 CET/CEST

Shelly Group SE: Ordentliche Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR0,13 je Aktie – hohe Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

Sofia / München, 2.Juni 2025 – Die Ordentliche Hauptversammlung der Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat heute dem Vorschlag des Verwaltungsrats zugestimmt und eine Bruttodividende von EUR 0,13 pro Aktie beschlossen. Insgesamt werden innerhalb von 60 Tagen nach der Hauptversammlung rund EUR 2,3 Mio. aus den Gewinnrücklagen ausgeschüttet. Beginn und Ende des Auszahlungszeitraums werden zudem durch den Verwaltungsrat im Rahmen der Ermächtigung der Hauptversammlung bestimmt.

Alle unter den Tagesordnungspunkten vorgeschlagenen Beschlüsse wurden von der Hauptversammlung mit hoher Zustimmung angenommen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden von den Aktionären für das vergangene Geschäftsjahr entlastet. Die Stimmrechtspräsenz auf der Hauptversammlung lag bei rund 70 %.

Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Niederlassungen in Deutschland, Bulgarien, Slowenien und Polen sowie in den USA und China ist die Shelly Group weltweit aktiv.

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de





