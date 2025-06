Holcim plant den Spin-off von Amrize für den 23. Juni

Der Handel an der NYSE und der SIX wird voraussichtlich am 23. Juni unter dem Tickersymbol ‚AMRZ‘ beginnen.

Der 100-prozentige Spin-off wird durchgeführt mittels einer 1:1-Zuteilung der Amrize-Aktien an die Holcim-Aktionäre.

S&P und Moody's haben Amrize mit einem «Investment Grade» von BBB+ und Baa1 bewertet.

Amrize hat sich Fremdfinanzierung in Höhe von 3,4 Mrd. US-Dollar, unterstützt durch eine Kreditlinie von 2 Mrd. US-Dollar und ein Commercial-Paper-Programm in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar gesichert.

Amrize wird am ersten Handelstag in die Schweizer Indizes SMI und SLI aufgenommen.

Holcim hat die wichtigsten Genehmigungen für den vollständigen Spin-off seines Nordamerikageschäfts unter dem Namen Amrize erhalten. Der Handel soll am 23. Juni 2025 aufgenommen werden.

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat die «Form 10»-Registrierungserklärung von Amrize für wirksam erklärt, diese wird auf www.sec.gov sowie auf der Spin-off-Anlegerwebsite von Holcim einsehbar sein. Die «Form 10» enthält die von Amrize gemäss US-GAAP vorgelegten Ergebnisse für das erste Quartal 2025 sowie die gemäss US-GAAP auf «Carve-out»-Basis erstellten Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 bis 2024. Amrize hat zudem die Genehmigung zur Kotierung der Aktien an der New York Stock Exchange und der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol ‚AMRZ‘ erhalten.

Die Holcim-Aktionäre haben dem Spin-off an der Holcim-Generalversammlung vom 14. Mai mit 99,75 Prozent Ja-Stimmen zugestimmt. Die 100-prozentige Abspaltung wird durch die Ausschüttung einer Sachdividende erfolgen, wobei jeder Holcim-Aktionär für jede Holcim-Aktie, die er zum Handelsschluss des 20. Juni 2025 hält, eine Amrize-Aktie erhält. Der Spin-off soll für die Schweizer Steuer voraussichtlich steuerneutral behandelt werden und für US-Bundeseinkommenssteuerzwecke steuerfrei sein. Die Zuteilung unterliegt bestimmten Bedingungen, die in der «Form 10» beschrieben sind.

Am 23. Juni werden die Aktien von Amrize voraussichtlich um 9:00 Uhr Zürcher Zeit an der SIX Swiss Exchange und um 9:30 Uhr New Yorker Zeit unter dem Tickersymbol ‚AMRZ‘ an der New York Stock Exchange den Handel aufnehmen. Amrize wird am ersten Handelstag in den Swiss Market Index (SMI) und den Swiss Leader Index (SLI) aufgenommen, wie kürzlich von der SIX bekannt gegeben wurde . Amrize wird auch die Aufnahme in relevante US-Aktienindizes anstreben. Holcim wird weiterhin an der SIX unter dem Tickersymbol ‚HOLN‘ gehandelt und im SMI und SLI enthalten sein.

Wichtige Ratingagenturen haben Amrize mit «Investment Grade» bewertet und damit die starke Finanzlage des Unternehmens bestätigt. S&P Global Ratings und Moody's Ratings haben Amrize mit BBB+ respektive Baa1 mit stabilem Ausblick bewertet. Das Unternehmen hat sich eine Fremdfinanzierung in Höhe von 3,4 Mrd. US-Dollar in Form von Anleihen, eine Kreditlinie von 2 Mrd. US-Dollar und ein Commercial-Paper-Programm in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar erfolgreich gesichert. Darüber hinaus verfügt Amrize über einen Überbrückungskredit in Höhe von 1,7 Mrd. US-Dollar.

Über Amrize

Amrize hat an seinem Investorentag am 25. März in New York seine Geschäftsstrategie und seine mittelfristigen Finanzziele vorgestellt. Als eigenständiges, börsenkotiertes Unternehmen wird Amrize weiterhin mit Wachstumsraten über dem Marktwachstum, kontinuierlich steigenden Margen und einer führenden Cash-Generierung herausragende Leistungen und Wertschöpfung erzielen. Das Unternehmen wird eine Wachstumsstrategie verfolgen, wobei der Schwerpunkt der Kapitalallokation auf Investitionen in das Geschäft, wertsteigernde Fusionen und Übernahmen sowie überdurchschnittliche Renditen für die Aktionäre liegt.

Mit über 1000 Standorten und 19’000 Mitarbeitenden wird Amrize zum grössten Anbieter von Baulösungen mit ausschliesslichem Fokus auf den nordamerikanischen Markt. Als der bevorzugte Partner für professionelle Bauunternehmen bietet das Unternehmen seinen Kunden fest etablierte Marken und ein umfassendes Angebot moderner Baulösungen vom Fundament bis zum Dach für alle Marktsegmente an – von Infrastrukturprojekten bis hin zu Gewerbe- und Wohnungsbau und von Neubauten bis hin zu Sanierungen und Renovierungen. Der operative Hauptsitz von Amrize wird in Chicago sein, der Sitz der Gesellschaft in Zug in der Schweiz.

Über Holcim nach dem Spin-off

An seinem Investorentag am 28. März in Zürich stellte Holcim seine neue Strategie «NextGen Growth 2030» – sowie seine Finanzziele – vor, mit der sich das Unternehmen als führender Partner für nachhaltiges Bauen etabliert. Auf der Grundlage dieser Strategie wird Holcim seine führende Position im Bereich Nachhaltigkeit nutzen, um in Europa, Australien und Nordafrika profitables Wachstum zu erzielen. In Lateinamerika wird Holcim das Wachstum beschleunigen, um von starken Fundamentaldaten und Industrialisierungstrends zu profitieren.

Holcim wird die Präsenz in seinen Zielmärkten durch den Ausbau im wertschöpfungsstarken Bereich Building Solutions – von Bausystemen bis hin zu Hochleistungsbeton – weiter erhöhen. Ausserdem soll der Aktionärswert durch wachstumsorientierte Kapitalallokation und wertsteigernde Transaktionen gesteigert werden. Nach dem Spin-off wird Holcim über 46’000 Mitarbeitende beschäftigen und seinen Hauptsitz weiterhin in Zug in der Schweiz haben.