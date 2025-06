ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt GSK auf 'Hold' - Ziel 1600 Pence

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat GSK nach gutem Lauf bei unverändertem Kursziel von 1600 Pence von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kursentwicklung des Pharmakonzerns sei in diesem Jahr die beste der Branche und nun sei eine Verschnaufpause angesagt, schrieb Kerry Holford in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Ein besserer Start der kommenden Produkteinführungen als erwartet könne das Interesse der Anleger allerdings schnell wieder beleben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 16:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------