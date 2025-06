IRW-News: Miningscout: Historisches Gold-Silber-Projekt vor Relaunch: Edelmetallexplorer mit Top-Chancen in Peru

IRW-PRESS: Miningscout: Historisches Gold-Silber-Projekt vor Relaunch: Edelmetallexplorer mit Top-Chancen in Peru

Magma Silver optioniert ein peruanisches Gold-Silber-Projekt mit prominenten Vorbesitzern, schließt eine Privatplatzierung ab und plant bereits im kommenden Quartal ein Bohrprogramm. Die Lage von Edelmetallexplorern hellt sich derzeit deutlich auf.

In der Region Ayacucho in Peru, zwischen der Hauptstadt Lima und Cusco gelegen, erheben sich die majestätischen Berge der Anden über dunkelbraun-grüne Täler, deren Vegetation im Spiel von Licht und Schatten reflektiert wird. Vor dieser Kulisse verrichten die Geologen des Edelmetallexplorers Magma Silver (ISIN: CA5589221004, WKN: A411DV) ihre tägliche Arbeit. Ninobamba heißt das Projekt, das von dem an der kanadischen TSX Venture gelisteten Unternehmens übernommen wurde.

Die Optionsvereinbarung mit Rio Silver - zu zahlen mit 2,18 Mio. USD Cash sowie eigenen Aktien - ermöglicht Magma Silver den Erwerb von 100 % des Kerngebiets des Projekts. Weitere, angrenzende Teile wurden durch Auktion erworben oder durch das Abstecken von Claims dem Portfolio hinzugefügt.

Niñobamba: Gold-Silber-Projekt mit vielversprechender Historie und Geologie

Ninobamba liegt in einem vielversprechenden geologischen Gürtel. In das 4.100 Hektar große Projekt wurden durch die früheren Projektbetreiber Anglo Gold, Bear Creek, Newmont Mining und Rio Silver bereits 14,5 Mio. CAD investiert: Bohrungen, Probenahmen und geologische Studien haben die Hoffnung verstärkt, dass sich hier große Gold- und Silberlagerstätten befinden könnten.

Insbesondere Newmont stellte dabei ein signifikantes Ressourcenpotenzial fest. Durch Niñobamba verläuft ein etwa 8 km langer mineralisierter Trend innerhalb eines produktiven Gürtels, der die ganze Aufmerksamkeit der Magma Silver Geologen auf sich zieht. Innerhalb dieses Trends wurden drei große Gold-/Silbervorkommen identifiziert: Niñobamba, Randypat und Jorimina.

Das Kerngebiet des Projekts ist in eine Nord- und eine Südzone unterteilt. Die Nordzone besteht aus zwei voneinander abgrenzbaren mineralisierten Zonen, die über 400 m Streichlänge freigelegt und in beide Richtungen offen sind. Hier wurden bereits 56 m mit 1,03 g/t Au und 98,9 g/t Ag gebohrt, inklusive 14 m mit 0,22 g/t Au, 57 g/t Ag und 20 m mit 41 g/t Ag.

Die Südzone erstreckt sich über eine potenzielle Streichlänge von über 1.000 m. Bohrungen ergaben hier u.a. 42 m mit 131 g/t Ag, 29 m mit 119,3 g/t Ag und 23 m mit 83 g/t Ag.

Bei Jorimina identifizierte Newmont eine ausgedehnte Gold- und Silbermineralisierung an der Oberfläche in einem Gebiet von 700 x 1.000 m. Gesteinskanalproben ergaben 17,4 m mit 3,06 g/t Au und 200 m mit 0,26 g/t Au, Bohrungen u.a. 72,3 m mit 1,19 g/t Au und 24,6 m mit 1,07 g/t.

Magma Silver CEO Stephen Barley betont die Vorzüge des Projekts. Niñobamba liege zwar knapp 500 km südsüdöstlich von Lima entfernt - aber nur 45 Minuten von der Stadt Ayacucho, von wo aus täglich Flüge in die Hauptstadt starteten. Nur 7 km seien es bis zu einer wichtigen Autobahn und dem Stromnetz - für Explorationsunternehmen ein entscheidender, zukünftiger Kostenfaktor.

Doch nicht nur die Eigenschaften des Projekts sprechen Barley zufolge für die Investition in Niñobamba. Auch die Rahmenbedingungen in Peru und die günstige Entwicklung der Edelmetallmärkte verleihen dem Unternehmen Rückenwind.

Peru bietet geologische und regulatorische Vorzüge

Peru gilt in der Branche als erstklassiger Standort. 15 % des BIP des Landes entfallen auf den Bergbau, der in den letzten zehn Jahren ein Fünftel der Steuereinnahmen beisteuerte und dadurch für die Politik unverzichtbar ist.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind vergleichsweise frei, Recht und Gesetz gelten als verlässlich und bergbaufreundlich. Die Betriebskosten im Land sind moderat. Aufgrund dieser günstigen Rahmenbedingungen operieren bereits mehrere große Bergbauunternehmen im Land, darunter Newmont Mining, Glencore, Gold Fields und Sierra Metals.

Doch neben den regulatorischen und wirtschaftlichen Bedingungen machen vor allem geologische Gegebenheiten Peru zu einem Glücksfall für Bergbauunternehmen nahezu jeder Größe. Das Land ist der drittgrößte Silberproduzent der Welt und belegt bei Gold immerhin den elften Rang.

Drei der größten Gold-/Silber-Regionen Lateinamerikas mit hoher Sulfidation liegen in Peru, darunter mit der Tagebaumine Yanacocha von Newmont Mining auch das größte Goldbergwerk Amerikas und eines der größten weltweit mit einer Spitzenproduktion von mehr als 3,3 Mio. Unzen.

Edelmetallmärkte ziehen an

Für Magma Silver gilt zudem, was für alle Unternehmen mit Bezug zu Edelmetallen gilt: Der deutliche Preisanstieg ebnet Wege und erleichtert das Geschäft. Der Goldpreis ist nach einem bereits starken Jahr 2024 seit dem Jahreswechsel um mehr als 25 % gestiegen.

Der Anstieg des Silberpreises wird in den Medien weniger thematisiert, ist aber nicht weniger drastisch: Seit Anfang 2024 beträgt das Plus fast 70 %. Jede Feinunze, die Explorer wie Magma Silver in Zukunft womöglich aus dem Boden extrahieren, gewinnt dadurch an Wert.

Die Investoren haben das Potenzial längst erkannt. Magma Silver konnte im April und Mai im Rahmen einer zwei Tranchen umfassenden Privatplatzierung 1,5 Mio. CAD einwerben - Geld, das zu wesentlichen Teilen für die nächsten Explorationsschritte bei Ninobamba eingeplant ist.

Bohrprogramm für das dritte Quartal geplant

Ausgehend von den historischen Explorationsergebnissen will Magma Silver das Niñobamba Projekt durch moderne geologische Verfahren weiterentwickeln. Für das Teilgebiet Jorimina ist für das nächste Quartal das erste eigene Bohrprogramm vorgesehen. Basierend auf dem Datenbestand von Newmont von 2012 sollen Nach- und Infill-Bohrungen durchgeführt werden. Ziel ist die Definition einer NI 43-101 konformen Ressourcenschätzung für Jorimina.

Aufgrund der umfangreichen, vorangegangenen Explorationsarbeiten von Newmont sehen die Geologen des Explorers auf dem Gebiet die Chance für eine erste Ressourcendefinition, die auf die bereits vorliegenden Gold- und Silbermineralisierungen aufbauen könnte. Das Ziel: Das Projektpotenzial für ein größeres Gold- und Silbervorkommen herauszuarbeiten.

Auch die weitere Exploration der Main Zone soll 2025 vorangebracht werden. Dafür laufen aktuell in den Bereichen der beiden Unterzonen North und South die Genehmigungsverfahren für weitere Bohrungen des Unternehmens. Entsprechende Zusagen werden für das vierte Quartal erwartet.

Magma Silver hat beste Voraussetzungen, sein Projekt in Peru auf das nächste Level zu bringen. Das Unternehmen ist aktuell bei rund 34 Mio. ausstehenden Aktien mir nur knapp 4,8 Mio. EUR bewertet und bietet dank der vorgenannten Faktoren attraktive Kurschancen - erst recht, wenn die Ziele zum Relaunch des Projektes erreicht werden.

Weitere Informationen zu Magma Silver Corp. finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/magma-silver-corp

Unternehmen: Magma Silver Corp.

WKN: A411DV

ISIN: CA5589221004

Webseite: https://magmasilver.com/

