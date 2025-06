Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung

3. Juni 2025, Sensirion Holding AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Sensirion Connected Solutions übernimmt Kuva Systems zur Erweiterung des Portfolios für die Überwachung von Methanemissionen

Sensirion Connected Solutions, eine Tochtergesellschaft der Sensirion Holding AG, die auf sensorbasierte IoT-Lösungen und Dienstleistungen zur Emissionsüberwachung spezialisiert ist, gibt die Übernahme von Kuva Systems bekannt. Das in Cambridge ansässige Unternehmen ist ein innovativer Anbieter bildgestützter Lösungen zur Überwachung von Methanemissionen. Kuva Systems wird in Sensirion Connected Solutions integriert und stärkt damit dessen Position als Anbieter ganzheitlicher Lösungen für die kontinuierliche Überwachung von Methanemissionen in der Öl- und Gasindustrie.

Kuva Systems bringt ein hochentwickeltes industrielles IoT-Produkt in das Porfolio von Sensirion Connected Solutions ein, das speziell für Upstream- und Midstream-Anwendungen in der Öl- und Gasbranche entwickelt wurde. Die Technologie umfasst eine proprietäre, kostengünstige Infrarotkamera, die Methanemissionen minutengenau visualisiert und quantifiziert. Diese Funktionalität ermöglicht es Betreibern von Öl-und Gasanlagen, Leckagequellen präzise zu identifizieren – ohne Fehlalarme – und eine kosteneffiziente, standortunabhängige Ursachenanalyse von Emissionen durchzuführen. Die Kuva-Lösung unterstützt automatisierte Workflows zur Ursachenanalyse, die sowohl die Emissionen reduzieren als auch regulatorische und ESG-Ziele erfüllen.

Die Integration von Kuva Systems in Sensirion Connected Solutions stellt eine strategisch schlüssige Ergänzung dar und ist eng mit der langfristigen Vision des Konzerns verknüpft, seine industriellen IoT-Fähigkeiten im Bereich der Emissionsüberwachung auszubauen. Aus finanzieller Sicht ist die Transaktion nicht wesentlich und hat keinen nennenswerten Einfluss auf die Liquidität oder die Prognosepflichten des Konzerns im Rahmen der Börsenberichterstattung.

One-Stop-Shop für die kontinuierliche Überwachung von Methanemissionen

Mit der Übernahme von Kuva Systems wird Sensirion Connected Solutions nun zu einem One-Stop-Shop für die kontinuierliche Überwachung von Methanemissionen. Die Betreiber von Öl- und Gasanlagen können nun auf eine Palette vollintegrierter, skalierbarer Lösungen zurückgreifen, die auf die Komplexität ihrer Standorte zugeschnitten ist.

Von der Zaunlinienüberwachung mit Nubo Sphere über die Nahbereichserfassung mit Nubo Sentry bis hin zur bildgestützten Ursachenanalyse mit Kuvas kostengünstiger optischer Gaserkennung können Betreiber die richtige Technologie – oder eine Kombination verschiedener Technologien – auswählen, die ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Ob es um die Quantifizierung von Emissionen auf Standortebene, die Überwachung von Schwerpunktbereichen oder die Ermittlung einzelner Lecks zum Zweck einer vereinfachten Remote-Ursachenanalyse geht – jede dieser höchst zuverlässigen, aber kosteneffizienten Lösungen für die kontinuierliche Überwachung liefert verwertbare Erkenntnisse.

Dieses umfassende Angebot ist auf Flexibilität ausgelegt; es ist skalierbar und stützt sich auf das zuverlässige Know-how von Sensirion und ermöglicht der Öl- und Gasindustrie, die operative Performance nahtlos zu steigern, ihre ESG-Ziele zu erreichen und ihre regulatorischen Anforderungen entlang der gesamten Öl- und Gas-Wertschöpfungskette zu erfüllen.

„Die Integration von Kuva Systems in Sensirion Connected Solutions ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Strategie, eine umfassende Palette von End-to-End-Lösungen für die kontinuierliche Überwachung von Methanemissionen bereitzustellen“, sagt Felix Hoehne, General Manager von Sensirion Connected Solutions. „Mit der Kombination aus innovativen, sensorbasierten Lösungen und fortschrittlicher optischer Bildgebung ermöglichen wir es Betreibern, die für ihre Anforderungen passende Lösung auszuwählen – alles aus einer Hand und von einem weltweit vertrauenswürdigen Partner.“

Eine gemeinsame Mission vorantreiben

Kuva Systems wurde mit dem Ziel gegründet, grundlegend die Art und Weise zu verändern, wie Methanleckagen in der Öl- und Gasindustrie erkannt, quantifiziert, analysiert und reduziert werden. Die Plattform des Unternehmens unterstützt die Betreiber dabei, ihre ESG-Verpflichtungen zu erfüllen, Sicherheitsrisiken zu minimieren und regulatorischen Anforderungen effizient gerecht zu werden.

„Wir freuen uns sehr, Teil der Sensirion Gruppe zu werden und unsere Mission mit der Unterstützung eines weltweit führenden Sensorunternehmens weiter voranzutreiben“, so Stefan Bokaemper, CEO von Kuva Systems. „Dieser Schritt ermöglicht uns, unsere Lösung zu skalieren und mehr Betreibern dabei zu helfen, ihre Emissionsherausforderungen mit kosteneffizienten, operativen Workflows zu bewältigen.“

Über die Sensirion Holding AG

Die Sensirion Holding AG (SIX Swiss Exchange: SENS) mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment umfasst Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und Temperatur, Kohlendioxid (CO2), Feinstaub (PM2.5) und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten, Differenzdrucksensoren sowie Gasleckagesensoren. Ein internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in den USA, in Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sensoren von Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie, Medizintechnik, Industrie, und Unterhaltungselektronik zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sensirion.com.

Über Sensirion Connected Solutions

Sensirion Connected Solutions ist auf sensorbasierte IoT-Lösungen und Dienstleistungen für die Emissionsüberwachung im Energiesektor spezialisiert. Durch die Integration proprietärer Sensortechnologie, fortschrittlicher Datenanalyse und einer intuitiven Benutzeroberfläche bietet Sensirion Connected Solutions die Transparenz und umsetzbaren Erkenntnisse, die zur Reduzierung von Emissionen erforderlich sind. Das Unternehmen unterstützt Öl- und Gasunternehmen dabei, Vorschriften einzuhalten, ihre ESG-Ziele zu erreichen, die Sicherheit zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Sensirion Connected Solutions hat seinen Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) und Chicago (USA) und ist Teil der Sensirion Holding, einem weltweit führenden Hersteller von leistungsstarken digitalen Mikrosensoren für Umwelt- und Durchflussmessungen.

Über Kuva Systems

Kuva Systems bietet kostengünstige Lösungen zur Automatisierung von Arbeitsabläufen, mit denen Öl- und Gasunternehmen die betriebliche Effizienz bei der Methanreduzierung, Emissionsbilanzierung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verbessern können. Die Lösung von Kuva basiert auf einer proprietären, kostengünstigen Infrarotkamera zur kontinuierlichen Überwachung von Methan und flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) sowie einer cloudbasierten Plattform. Mit seinem Engagement für Innovation gestaltet Kuva die Zukunft der industriellen Arbeitsablaufautomatisierung.

Disclaimer

Gewisse Aussagen in diesem Dokument sind in die Zukunft gerichtete Aussagen („forward-looking statements“), einschliesslich derjenigen, welche Wörter wie „glauben“, „annehmen“, „erwarten“ oder andere ähnliche Ausdrücke verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen und unterliegen aufgrund ihrer Art bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von denen abweichen können, welche durch die zukunftsgerichteten Aussagen erwähnt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die zukünftige globale Wirtschaftslage, veränderte Marktbedingungen, Wettbewerb mit anderen Unternehmen, Auswirkungen und Risiken von neuen Technologien, Kosten der Einhaltung von anwendbaren Gesetzen, Regularien und Standards, verschiedene politische, rechtliche, wirtschaftliche und andere Bedingungen in den Märkten, in welchen Sensirion tätig ist, sowie andere Faktoren, auf welche Sensirion keinen Einfluss hat. In Anbetracht dieser Unsicherheiten sollten Sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sensirion hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Tatsachen zu aktualisieren oder diese infolge von zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen anzupassen.

Sensirion verwendet bestimmte Kennzahlen für die Performancemessung, die nach Swiss GAAP FER nicht definiert sind. Diese alternativen Performancekennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen finden sich auf www.sensirion.com/additional-performance-measures.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Effekten dar.Sensirion Connected Solutions acquires Kuva Systems to expand methane emissions monitoring portfolio

