WDH/WOCHENVORSCHAU: Termine bis 16. Juni 2025

(Der Termin zu SNB am 3. Juni gestrichen.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 16. Juni 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: British American Tobacco, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: DFV Deutsche Familienversicherung, Hauptversammlung in Frankfurt 10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung in Pfedelbach 10:00 DEU: Suss Mircotec, Hauptversammlung in München 10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung in Berlin 10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M. 11:00 CHE: Julius Bär, Strategy Update 11:00 ESP: Amadeus IT, Hauptversammlung 14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung in Offenburg TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: General Motors, Hauptversammlung USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen USA: Kfz-Absatz 5/25 TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 5/25 08:30 HUN: BIP Q1/25 (endgültig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 5/25 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung und Abschluss zweitägige Hamburg Sustainability Conference (HSC), Hamburg + Rede von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) DEU: European Economic Conference: Die Zukunft Europas beginnt jetzt, Berlin U.a. mit Jens Spahn (CDU/CSU), Andreas Mundt (Bundeskartellamt), Andrea Casaluci (CEO, Pirelli), Britta Haßelmann (Grüne). 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Rückzahlungsansprüche für Kontoführungsgebühren, Karlsruhe 18:00 DEU: «Frankfurter Bankentag» des Bankenverbandes Mitte u.a. mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Lutz Lienenkämper und Commerzbank-Personalvorständin Sabine Mlnarsky, Frankfurt GBR: JPM European Automotive Conference u.a. mit Mercedes-Benz, Daimler Truck, Schaeffler (bis 3.6.25) FRA: BNP Paribas Exane CEO conference - 2025 (bis 5.6.25) u.a. mit Qiagen, Zalando, Vonovia, Siemens Healthineers, Infineon; Nemetschek, Covestro BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel FRA: OECD-Ministertreffen zur Vorstellung des Wirtschaftsausblicks, Paris (bis 4.6.) HINWEIS KOR: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen 09:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung (online) 09:00 LUX: Stabilus, Capital Markets Day 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang April 2025 10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung in Oldenburg 10:00 DEU: Mediclin, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Procredit Holding AG, Hauptversammlung in Frankfurt 10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung in Garbsen 11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung in Würzburg 19:00 USA: Airbnb, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung SWE: Autoliv, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 CZS: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig) 09:00 ESP: Industrieproduktion 4/25 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 5/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 5/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 5/25 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 5/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Heizen mit Wärmepumpen: Neubauten nach Heizenergie, Produktion, Außenhandel, Jahr 2024 DEU: BDEW Kongress 2025 «Mehr als Energie», Berlin FRA: BNP Paribas Exane CEO conference - 2025 (bis 5.6.25) u.a. mit Deutsche Börse, Symrise, EssilorLuxottica, Volkswagen, Evonik, Continental, Bayer DEU: Wirtschaftsministerkonferenz (WMK), Stuttgart --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk als Call) 10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Exasol, Hauptversammlung (online) 10:00 FRA: Saint-Gobain, Hauptversammlung 15:30 USA: Walmart, Hauptversammlung 17:30 USA: PayPal, Hauptversammlung 19:00 USA: Lyft, Hauptversammlung 20:00 USA: Salesforce, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE INT: Broadcom, Inc., Q2-Zahlen USA: Ciena Corporation, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 5/25 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 5/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/25 08:00 DEU: Umsatz im verarbeitenden Gewerbe 4/25 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 4/25 11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/25 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q1/25 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid 14:30 USA: Handelsbilanz 4/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Tag der Kreislaufwirtschaft des Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. (BDE), Berlin 10:00 DEU: BGH verhandelt zu Werbung mit Payback-Punkten beim Kauf von Hörgeräten, Karlsruhe FRA: BNP Paribas Exane CEO conference - 2025 (bis 6.6.25) u.a. mit Traton, Alstom DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Berlin BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel LUX: Treffen der EU-Verkehrsminister, Luxemburg HINWEIS DNK: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung 17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung 18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung FRA: Dassault Systemes, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 4/25 (vorläufig) 07:00 EST: Verbraucherpreise 5/25 08:00 DEU: Industrieproduktion 4/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 4/25 08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Quartal 2025 08:00 ROU: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung) 08:30 HUN: Industrieproduktion 4/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 4/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 4/25 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 5/25 11:00 DEU: Bundesbank Konjunkturprognose 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 4/25 11:00 EUR: BIP Q1/25 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q1/25 (endgültig) 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/25 21:00 USA: Konsumentenkredite 4/25 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation FRA: BNP Paribas Exane CEO conference - 2025 (bis 6.6.25) HINWEIS KOR/SWE: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR CHN: Im- und Exporte 5/25 01:50 JPN: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 4/25 01:50 JPN: Handelsbilanz 4/25 03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/25 03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/25 08:00 LTU: Verbraucherpreise 5/25 12:00 IRL: Industrieproduktion 4/25 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 4/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE USA: 25. Apple-Entwicklerkonferenz WWDC HINWEIS CHE / DNK / NOR: Feiertag, Börsen geschlossen DEU: Feiertag Pfingstmontag, Börse geöffnet --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 17:00 USA: Boeing Auslieferungen 5/25 USA: Deere & Co, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Industrieproduktion 4/25 08:00 DEU: Arbeitskosten Q1/25 08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/25 08:00 DNK: Verbraucherpreise 5/25 08:00 SWE: Industrieaufträge 4/25 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/25 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 5/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 09:00 AUT: Industrieproduktion 4/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 4/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 6/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/25 14:30 UKR: Verbraucherpreise 5/25 14:30 UKR: BIP Q1/25 SONSTIGE TERMINE Goldman Sachs Berlin Annual European Financials Conference (bis 12.6.25) u.a. mit Allfunds Group, Hannover Rück, Scor, Aroundtown, Allianz, Generali --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen 08:45 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung 09:45 DEU: TAG Immobilien, Capital Markets Day 11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung 11:00 DEU: Kontron, Hauptversammlung 12:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung 14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung 15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung 15:00 USA: Altice USA, Hauptversammlung 16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/25 08:30 HUN: Verbraucherpreise 5/25 14:30 USA: Verbraucherpreise 5/25 14:30 USA: Realeinkommen 5/25 15:00 RUS: Handelsbilanz 4/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/25 SONSTIGE TERMINE 15:00 DEU: Veranstaltung «Für eine effizientere Bankenaufsicht: Klare Spielregeln für SSM und ESAs» des Bundesverbands deutscher Banken, Frankfurt/M. DEU: Goldman Sachs Berlin Annual European Financials Conference u.a. mit Deutsche Börse, Munich Re (bis 12.6.25) BEL: 20. Brussels Forum (bis 12.6.25), Brüssel Diskussionsveranstaltung des German Marshall Fund of the United States (GMF) zu internationalen politischen Themen. --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung 11:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung 12:30 GBR: Tesco, Hauptversammlung 14:00 USA: Blackrock, Investor Day 19:00 USA: Zoom Communications, Hauptversammlung 22:05 USA: Adobe, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/25 08:00 GBR: BIP 4/25 08:00 GBR: Industrieproduktion 4/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 4/25 09:30 DEU: Veröffentlichung der Sommerkonjunkturprognose für Deutschland und die Welt, Kiel 12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 14:30 USA: Erzeugerpreise 5/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Autonome Demofahrt mit dem Prototyp des VW ID. Buzz AD durch die Straßen Hamburgs, Hamburg DEU: Goldman Sachs Berlin Annual European Financials Conference u.a. mit Vonovia, CaixaBank (bis 12.6.25) BEL: 20. Brussels Forum (zweiter und letzter Tag), Brüssel Diskussionsveranstaltung des German Marshall Fund of the United States (GMF) zu internationalen politischen Themen. BEL: Konferenz der Internationalen Energieagentur zu Energieeffizienz, Brüssel LUX: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister, Luxemburg HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/25 10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung in Bielefeld 10:00 AUT: Strabag, Hauptversammlung 10:00 FRA: Atos, Hauptversammlung 16:00 USA: Best Buy, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 4/25 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/25 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/25 07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 10:00 ITA: Handelsbilanz 4/25 11:00 EUR: Handelsbilanz 4/25 11:00 EUR: Industrieproduktion 4/25 14:00 POL: Leistungsbilanz 4/25 14:00 POL: Handelsbilanz 4/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Abschluss Innenministerkonferenz (IMK), Bremerhaven LUX: Treffen der EU-Justizminister, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 18:30 FRA: Axa, Hauptversammlung in Toulouse 20:00 USA: Humana, Investor Conference TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/25 04:00 CHN: Industrieproduktion 5/25 08:30 CHE: Erzeugerpreise 5/25 08:30 CHE: Importpreise 5/25 09:00 CHE: SECO Summer Economic Forecast 10:00 BGR: Verbraucherpreise 5/25 10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/25 14:30 USA: Empire State Index 6/25 SONSTIGE TERMINE FRA: 54. Luftfahrtmesse Salon du Bourget, Le Bourget CAN: Fortsetzung des G7-Gipfels, Kananaskis LUX: Treffen der EU-Minister für Energie POL: Informelles EU-Ministertreffen für Landwirtschaft ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi