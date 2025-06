IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Ein erstarkender Goldsektor in Chile

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Ein erstarkender Goldsektor in Chile

Das Investoreninteresse am chilenischen Goldminensektor nimmt deutlich zu, und die Dynamik dürfte sich bis 2025 weiter beschleunigen. Chile hat sich in Lateinamerika als wichtiger Player etabliert - dank seines bergbaufreundlichen Umfelds, rechtlicher Transparenz und seines enormen geologischen Potenzials.

Goldrausch in Chile

Chiles Goldproduktion erreichte im Jahr 2024 rund 35 Tonnen, mit aufsteigender Tendenz. Einen bedeutenden Meilenstein stellte der Produktionsstart der Salares-Norte-Mine von Gold Fields dar. Nach einer anfänglichen Produktion von 50.000 Unzen Gold im Jahr 2024 wird erwartet, dass die Mine im Jahr 2025 rund 350.000 Unzen liefern wird.

Auch Rio2 Limited treibt sein Flaggschiffprojekt Fenix Gold im Maricunga-Goldgürtel voran. Nachdem 2024 wichtige Genehmigungen erteilt wurden, befindet sich das Projekt nun in der Bauphase. Mit einer Ressourcengrundlage von 4,8 Millionen Unzen zählt Fenix zu den größten unerschlossenen Goldvorkommen auf dem amerikanischen Kontinent. Der Produktionsbeginn ist für Anfang 2026 geplant.

Vorteilhafte Regulierung und politische Stabilität

Chiles starke institutionelle Rahmenbedingungen, politische Stabilität und bergbau-freundliche Reformen machen das Land zu einer Top-Destination für Investitionen. Die Einführung eines Intelligenten Genehmigungssystems im Jahr 2024 sowie die Überarbeitung der Umweltbewertungsgesetze beschleunigen die Zulassung neuer Bergbauprojekte erheblich. Diese Maßnahmen unterstreichen die klare Absicht der Regierung, langfristige Investitionen im Bergbau zu fördern und den Marktzugang insbesondere für kleinere Betreiber zu erleichtern.

Tesoro Gold (ASX: TSO)

Unter den aufstrebenden Goldexplorern gewinnt Tesoro Gold Limited an Bedeutung. Das El-Zorro-Goldprojekt im Norden Chiles (Region Atacama) weist eine definierte Ressource von 1,46 Millionen Unzen auf, wobei neue hochgradige Bohrergebnisse im Jahr 2025 weiteres Ausbaupotenzial erkennen lassen.

Dank einer erfolgreichen Kapitalerhöhung in Höhe von 11,1 Mio. AUD, unterstützt durch bedeutende Anteilseigner - darunter der Großproduzent Gold Fields - ist Tesoro gut aufgestellt, um die Exploration, technische Studien und Genehmigungsverfahren im kommenden Jahr voranzutreiben. Die Beteiligung von Gold Fields als Ankerinvestor spricht für die Qualität und das Entwicklungspotenzial von El Zorro und verdeutlicht den zunehmenden Trend, dass große Unternehmen gezielt gut geführte Juniorunternehmen in Chile unterstützen.

Fazit für Goldinvestoren

Chile bietet Goldunternehmen mit diversifizierten Projekten, erfahrenem Management, effizientem Genehmigungsverfahren und stabilen Rahmenbedingungen ein attraktives Umfeld. Während Gold Fields und Rio2 bereits bekannt sind, mag für Beobachter ein Blick auf noch wenig bekannte aber gut finanzierte Juniorunternehmen wie Tesoro Gold lohnen - sie entdecken neue Goldzonen und erweitern bestehende Lagerstätten.

