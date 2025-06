Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung im Tief mit 1,1377 US-Dollar knapp unter der Marke von 1,14 Dollar gehandelt. Am Vorabend stand der Kurs noch bei 1,1420 Dollar.

Am Devisenmarkt zeigte sich ein eher impulsarmer Handel. Im Tagesverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Für die Eurozone wird zwar der Sentix-Konjunkturindex erwartet, der einen ersten Hinweis auf die Stimmung unter den Finanzmarktteilnehmern im Juni gibt. Allerdings haben die Sentix-Daten "in der Regel keine große Marktrelevanz", heißt es in einer Analyse der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Nach Einschätzung der Helaba-Experten dürfte sich der Fokus der Investoren bereits auf Daten zur Preisentwicklung in den USA richten, die am Mittwoch auf dem Programm stehen. "Sie werden von den Vertretern der US-Notenbank, die in der nächsten Woche über das weitere Vorgehen in der Geldpolitik zu entscheiden haben, mit Spannung verfolgt."/jkr/men