dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 10.06.2025 - 17.00 Uhr

EZB-Rat Vujcic: Notenbank soll mit Zinssenkung bis September warten

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach Einschätzung des Ratsmitglieds Boris Vujcic keine Eile mit einer weiteren geldpolitischen Lockerung. Die Notenbank sollte mindestens bis September warten, um eine eingehende Diskussion über eine Zinsänderung zu führen, sagte der kroatische Zentralbankchef am Dienstag dem Fernsehsender Bloomberg Television. "Wir sind der Meinung, dass wir uns jetzt in einer sehr guten Position befinden", meinte der Notenbanker.

Eurozone: Sentix-Konjunkturindex steigt auf höchsten Stand seit einem Jahr

LIMBURG - In der Eurozone hat die Einschätzung von Finanzmarktexperten zur Konjunktur in der Eurozone den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Juni auf plus 0,2 Punkte, von zuvor minus 8,1 Punkten, wie Sentix am Dienstag in Limburg mitteilte. Es ist der zweite Anstieg in Folge und der höchste Wert seit Juni 2024.

ROUNDUP 2: Demos gegen Trumps Einwanderungspolitik weiten sich aus

LOS ANGELES/WASHINGTON - Die Proteste in den USA gegen die umstrittene Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump weiten sich aus. Nach den Demonstrationen in Los Angeles mit Hunderten Teilnehmern gingen auch in San Francisco Menschen auf die Straße. Nach Angaben der dortigen Polizei protestierten "Tausende Menschen" am Montag (Ortszeit) überwiegend friedlich. Lediglich am Abend sei es zu kleineren Zwischenfällen gekommen.

Wirtschaftsforscher: Weniger Firmenpleiten

HALLE - Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) sieht eine rückläufige Zahl von Unternehmens-Insolvenzen, nachdem im April der höchste Wert seit 20 Jahren erreicht worden war. Im Mai habe es 1.478 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland gegeben, teilte das IWH mit. Das seien 9 Prozent weniger als im Vormonat, aber 17 Prozent mehr als im Mai 2024. In diesem Mai wurden laut IWH insbesondere in den Branchen Bau, Handel sowie im verarbeitenden Gewerbe hohe Insolvenzzahlen verzeichnet.

Union gegen Erhöhung von Kassenbeiträgen für Gutverdiener

BERLIN - Die Unionsfraktion hat einen SPD-Vorstoß für höhere Krankenkassenbeiträge für Gutverdiener zurückgewiesen. "Dadurch wird Arbeit und Leistung unnötig verteuert und es schadet dem Wirtschaftsstandort Deutschland", sagte der für Gesundheitspolitik zuständige stellvertretende Unionsfraktionschef Albert Stegemann (CDU) der Deutschen Presse-Agentur.

Staatsmedien: China und USA sprechen in London weiter

LONDON/PEKING - China und die USA verhandeln nach Angaben chinesischer Staatsmedien heute in London weiter, um ihren Handelsstreit zu beenden. Das geht aus einem Socia-Media-Account des chinesischen Staatsfernsehen hervor. Eine genaue Uhrzeit wurde nicht genannt. Laut weiteren Medienberichten unter Berufung auf US-Beamte wird die Fortsetzung am Vormittag (Ortszeit London) erwartet.

